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Zacharovová: Európania nemajú pri rokovacom stole v Abú Zabí čo robiť

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Čierne vrany krúžia nad sochou archanjela Michala, patróna Kyjeva, počas výpadkov elektriny spôsobených ruskými vzdušnými útokmi na ukrajinskú energetickú sústavu; stred Kyjeva, Ukrajina, streda 4. novembra 2026. Foto: TASR/AP

Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov však už skôr vyhlásil, že účasť zástupcov Európy na rokovaniach o Ukrajine v Abú Zabí nie je možná, pretože pôvodne bol dohodnutý trojstranný formát.

Autor TASR
Moskva 9. novembra (TASR) - Trojstranné rokovania predstaviteľov Ruska, Spojených štátov a Ukrajiny naplánované na 10. a 11. novembra v Abú Zabí sa zamerajú na bezpečnostné záruky, pričom podrobnosti sa budú prerokúvať za zatvorenými dverami, vyhlásil hovorca Kremľa Dmitrij Peskov. TASR o tom informuje na základe pondelkovej správy agentúry TASS.

Peskov spresnil, že na čele ruskej delegácie bude poradca ruského prezidenta Vladimir Medinskij a jej súčasťou budú zástupcovia rôznych rezortov vrátane ministerstva zahraničných vecí. Dodal, že ruský prezident Vladimir Putin sa stretol v piatok minulý týždeň s členmi ruskej Rady bezpečnosti a členmi delegácie, aby posúdili postup počas nadchádzajúcich rokovaní.

Podľa ukrajinského spravodajského portálu TSN ukrajinskú delegáciu bude v Abú Zabí viesť šéf ukrajinskej zahraničnej spravodajskej služby Rustem Umerov, povedal poradca ukrajinského prezidenta Vladimira Zelenského pre komunikáciu Dmitrij Litvin, na ktorého sa TASS odvoláva.

Európske krajiny vrátane Francúzska majú v úmysle zúčastniť sa na trojstranných rokovaniach medzi Ruskom, USA a Ukrajinou v Spojených arabských emirátoch (SAE), vyhlásil počas uplynulého víkendu francúzsky minister zahraničných vecí Jean-Noël Barrot, pripomenula ruská agentúra.

Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov však už skôr vyhlásil, že účasť zástupcov Európy na rokovaniach o Ukrajine v Abú Zabí nie je možná, pretože pôvodne bol dohodnutý trojstranný formát, poznamenala TASS. Súčasne citovala hovorkyňu ruského ministerstva zahraničných vecí Mariju Zacharovovú, že vojenské cvičenie koalície ochotných s názvom „Koalícia 26.2“, ktoré sa začína v pondelok 9. novembra v Poľsku (tesne pred rokovaniami v Abú Zabí) potvrdzuje, že Európania nemajú pri rokovacom stole čo robiť.
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