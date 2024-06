Zacharovová: Francúzsku hrozí stret s Ruskom

Moskva 13. júna (TASR) - Francúzsko podľa Ruska prehlbuje svoju angažovanosť v konflikte na Ukrajine a zvyšuje riziko priameho stretu s Ruskom. Vyhlásila to vo štvrtok hovorkyňa ruského ministerstva zahraničných vecí Marija Zacharovová. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.



Podľa Zacharovovej je načase, aby sa ľudia vo Francúzsku prebudili a uvedomili si, do čoho sú zaťahovaní.



Francúzsky prezident Emmanuel Macron minulý týždeň prisľúbil dodať Ukrajine stíhačky Mirage 2000-5. Tiež oznámil, že vo Francúzsku sa uskutoční výcvik ukrajinských pilotov a vojakov. Okrem toho zopakoval, že Ukrajine by malo byť umožnené používať západné zbrane aj pri útokoch na vojenské ciele v Rusku a pri neutralizácii konkrétnych "bodov", z ktorých je napádaná.