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Zacharovová: Moskva je pripravená budovať vzťahy s vládou Magyara
Podľa jej vyjadrenia obe krajiny majú dobré vyhliadky na ďalšiu spoluprácu v širokej škále oblastí.
Autor TASR
Budapešť/Moskva 4. júna (TASR) - Rusko je pripravené budovať pragmatické vzťahy s novou maďarskou vládou, uviedla vo štvrtok hovorkyňa ruského ministerstva zahraničných vecí Maria Zacharovová. S odvolaním sa na server atv.hu o tom informuje spravodajca TASR v Budapešti.
„Sme pripravení na spoluprácu (s kabinetom premiéra Pétera Magyara), ktorý bol vytvorený na základe výsledkov volieb z 12. apríla. Sme pripravení rozvíjať tieto vzťahy na základe pragmatizmu a samozrejme vzájomného zohľadnenia záujmov v širokej škále medzinárodných a bilaterálnych agend,“ povedala Zacharovová tlačovej agentúre RIA Novosti na Medzinárodnom ekonomickom fóre v Petrohrade.
Podľa jej vyjadrenia obe krajiny majú dobré vyhliadky na ďalšiu spoluprácu v širokej škále oblastí.
Dodala, že Moskva sleduje vyhlásenia nového maďarského vedenia ohľadom vývoja vzťahov s Ruskom, ako aj situácie na Ukrajine a v jej okolí. „Predpokladáme, že maďarská vláda bude v týchto otázkach konať na základe zodpovednosti, ktorú jej zverili ľudia, a s ohľadom na záujmy ľudí. Budeme vychádzať z konkrétnych činov a vyhlásení,“ zdôraznila Zacharovová.
Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov predtým vyjadril ruskú pripravenosť na dialóg s novou maďarskou vládou a generálny riaditeľ Rosatomu Alexej Lichačev povedal, že ruská štátna spoločnosť pre jadrovú energiu dokáže odpovedať na všetky otázky, ktoré má Budapešť ohľadom projektu jadrovej elektrárne Paks II.
„Sme pripravení na spoluprácu (s kabinetom premiéra Pétera Magyara), ktorý bol vytvorený na základe výsledkov volieb z 12. apríla. Sme pripravení rozvíjať tieto vzťahy na základe pragmatizmu a samozrejme vzájomného zohľadnenia záujmov v širokej škále medzinárodných a bilaterálnych agend,“ povedala Zacharovová tlačovej agentúre RIA Novosti na Medzinárodnom ekonomickom fóre v Petrohrade.
Podľa jej vyjadrenia obe krajiny majú dobré vyhliadky na ďalšiu spoluprácu v širokej škále oblastí.
Dodala, že Moskva sleduje vyhlásenia nového maďarského vedenia ohľadom vývoja vzťahov s Ruskom, ako aj situácie na Ukrajine a v jej okolí. „Predpokladáme, že maďarská vláda bude v týchto otázkach konať na základe zodpovednosti, ktorú jej zverili ľudia, a s ohľadom na záujmy ľudí. Budeme vychádzať z konkrétnych činov a vyhlásení,“ zdôraznila Zacharovová.
Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov predtým vyjadril ruskú pripravenosť na dialóg s novou maďarskou vládou a generálny riaditeľ Rosatomu Alexej Lichačev povedal, že ruská štátna spoločnosť pre jadrovú energiu dokáže odpovedať na všetky otázky, ktoré má Budapešť ohľadom projektu jadrovej elektrárne Paks II.