Zacharovová: NATO musí zrušiť sľub z Bukurešti o členstve Ukrajiny

Moskva 18. februára (TASR) - Rusko žiada členské štáty NATO, aby zrušili sľub z roku 2008, ktorým Ukrajine prisľúbili členstvo v Severoatlantickej aliancii, ako aj súhlas Kyjeva s neutralitou. Uviedla to v utorok hovorkyňa ruského ministerstva zahraničných vecí Marija Zacharovová. Vyjadrila sa v čase rokovaní ruských a amerických predstaviteľov v Saudskej Arábii. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Členstvo Ukrajiny v NATO je pre Rusko neprijateľné, ale jednoduché odmietnutie prijatia Ukrajiny do Aliancie zo strany predstaviteľov členských štátov podľa Zacharovovej nestačí. "Aliancia sa musí zrieknuť aj sľubov daných v Bukurešti v roku 2008," vyhlásila hovorkyňa.



Zacharovová tiež uviedla, že Ukrajina sa musí vrátiť k pozícii svojho vyhlásenia nezávislosti od Sovietskeho zväzu, z čoho podľa hovorkyne vyplýva, že sa stane trvalo neutrálnym štátom, nie účastníkom vojenských blokov, pričom zostane bez jadrových zbraní. Takýto "návrat k počiatkom jej štátnosti" by bol pre Ukrajinu najlepšou zárukou bezpečnosti, tvrdí hovorkyňa.



Reuters pripomína, že členské štáty NATO v roku 2008 na summite v Bukurešti deklarovali, že Ukrajina a Gruzínsko sa v budúcnosti stanú členmi Aliancie. Podľa agentúry bola deklarácia kompromisom medzi USA, ktoré chceli oba štáty prijať do NATO, a Nemeckom a Francúzskom, ktoré sa obávali, že takýmto krokom by si Aliancia znepriatelila Rusko.



Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov v utorok dopoludnia vyhlásil, že ak má Ukrajina záujem o vstup do Európskej únie, je to jej výsostným právom, keďže ide o ekonomickú a nie vojenskú organizáciu. Moskva však nesúhlasí so vstupom Ukrajiny do NATO.