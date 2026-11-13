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Zacharovová: O účasti Európy na rokovaniach o Ukrajine sa nehovorilo
Rusko má k účasti Európy výhrady a požaduje, aby kontinent zastupoval jeden vyjednávač.
Autor TASR
Moskva 13. novembra (TASR) - Ruský prezident Vladimir Putin a americkí vyjednávači vo štvrtok v Moskve nediskutovali o účasti európskych krajín na rokovaniach o ukončení vojny na Ukrajine. Podľa agentúry TASS to v piatok uviedla hovorkyňa ruského ministerstva zahraničných vecí Marija Zacharovová.
O tom, že sa zástupcovia európskych krajín zúčastnia na ďalšom kole trojstranných rokovaní sprostredkovaných USA, hovoril po stretnutí s Putinom osobitný vyslanec amerického prezidenta Steve Witkoff. Následne ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, ktorý sa s Witkoffom a ďalším vyslancom USA Jaredom Kushnerom zišiel v Dubline, povedal, že Európania na rokovaniach budú.
„Pokiaľ je ruskému ministerstvu zahraničných vecí známe, táto téma nebola predmetom rokovaní so Steveom Witkoffom a Jaredom Kushnerom v Moskve,“ uviedla Zacharovová v komentári na webovej stránke rezortu.
Rusko má k účasti Európy výhrady a požaduje, aby kontinent zastupoval jeden vyjednávač. Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov však v piatok vyhlásil, že Moskva nepovolí Európe zúčastniť sa na rokovaniach, kým nebude poznať jej skutočný zámer. Podľa neho na starom kontinente zatiaľ nevidieť „úprimnú ochotu prispieť k mierovému procesu“.
O tom, že sa zástupcovia európskych krajín zúčastnia na ďalšom kole trojstranných rokovaní sprostredkovaných USA, hovoril po stretnutí s Putinom osobitný vyslanec amerického prezidenta Steve Witkoff. Následne ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, ktorý sa s Witkoffom a ďalším vyslancom USA Jaredom Kushnerom zišiel v Dubline, povedal, že Európania na rokovaniach budú.
„Pokiaľ je ruskému ministerstvu zahraničných vecí známe, táto téma nebola predmetom rokovaní so Steveom Witkoffom a Jaredom Kushnerom v Moskve,“ uviedla Zacharovová v komentári na webovej stránke rezortu.
Rusko má k účasti Európy výhrady a požaduje, aby kontinent zastupoval jeden vyjednávač. Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov však v piatok vyhlásil, že Moskva nepovolí Európe zúčastniť sa na rokovaniach, kým nebude poznať jej skutočný zámer. Podľa neho na starom kontinente zatiaľ nevidieť „úprimnú ochotu prispieť k mierovému procesu“.