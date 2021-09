Zacharovová odmietla tvrdenie EÚ o absencii pozorovateľov na voľbách

Moskva 20. septembra (TASR) - Hovorkyňa ruského ministerstva zahraničných vecí Marija Zacharovová v pondelok podrobila kritike reakciu Európskej únie na parlamentné voľby v Rusku, pričom Brusel osobitne upozornil na absenciu nezávislých volebných pozorovateľov.



Zacharovová vo svojom príspevku na sociálnej sieti Facebook zdôraznila, že na minulotýždňových voľbách do Štátnej dumy sa zúčastnilo "245 medzinárodných pozorovateľov z 59 krajín sveta, desať medzinárodných organizácií a 57 diplomatov akreditovaných v Moskve".



Poukázala súčasne na to, že voľby do nemeckého Bundestagu, ktoré sa uskutočnia 26. septembra, by mali monitorovať štyria medzinárodní pozorovatelia. Upozornila, že v Nemecku sa od roku 2012 "využíva nový systém rozdeľovania superproporcionálnych a dodatočných mandátov", takže podľa Zacharovovej "je čo monitorovať".



Hovorkyňa rezortu ruskej diplomacie vo svojom statuse položila otázku, či pri takom nízkom počte pozorovateľov na voľbách v Nemecku bude EÚ schopná zistiť, ako prebiehalo hlasovanie.



Hovorca šéfa diplomacie EÚ Josepa Borrella, Peter Stano, na brífingu v Bruseli v pondelok poukázal "na atmosféru zastrašovania všetkých kritických nezávislých hlasov" pred voľbami v Rusku. Uviedol tiež, že "neexistoval žiaden medzinárodný nezávislý monitoring, takže je veľmi ťažké skutočne zistiť, ako voľby prebiehali". "Máme však množstvo správ od nezávislých miestnych pozorovateľov, ktorí počas týchto volieb hlásili veľa nezrovnalostí," opísal situáciu Stano.



Podľa tlačovej agentúry AFP ruské opozičné strany hlásia hromadné podvody počas trojdňových volieb, ktoré sa skončili v nedeľu a strane Jednotné Rusko podporujúcej prezidenta Vladimira Putina opäť priniesli jednoznačné víťazstvo - aj napriek tomu, že prieskumy verejnej mienky naznačujú, že strana má historicky najnižšiu priazeň voličov.