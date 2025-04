Zacharovová: Opatrenie Británie voči pracujúcim pre Rusko je šialené

Moskva 2. apríla (TASR) - Hovorkyňa ruského ministerstva zahraničných vecí Marija Zacharovová v stredu kritizovala nové opatrenie britskej vlády, na základe ktorého sa osoby v Británii pracujúce pre Rusko, budú musieť zaregistrovať do nového systému registrácie zahraničného vplyvu, inak im bude hroziť väzenie. Podľa Zacharovovej nie je jasné, koho sa nové opatrenie bude týkať, píše TASR podľa správy agentúry AFP.



Britská vláda v utorok oznámila, že Rusko bude zaradené na zoznam, ktorého cieľom je posilniť národnú bezpečnosť Británie pred skrytými zahraničnými vplyvmi. Každý, koho ruská vláda alebo s ňou prepojený subjekt poverí vykonávaním činnosti v Británii, musí túto aktivitu nahlásiť, inak mu hrozí až päť rokov väzenia.



Rusko je po Iráne len druhým štátom zaradeným na tento zoznam. Systém registrácie začne platiť od 1. júla tohto roka.



„Britské ministerstvo vnútra a ministerstvo zahraničných vecí takto spoločne oslávili prvý apríl - deň žartov a bláznov,“ napísala Zacharovová na platforme Telegram.



Opatrenie britskej vlády označila ako „skutočne šialené“ a dodala, že odhliadnuc od výberu dátumu a „celkového stupňa paranoidnej schizofrénie“ Londýna chce položiť britskej strane niekoľko otázok na objasnenie situácie. Okrem iného sa opýtala, či sa podľa britského opatrenia bude musieť do systému zaregistrovať aj niekdajšia vojnová loď Belfast, ktorá v súčasnosti kotví v Londýne a slúži ako múzeum, avšak počas druhej svetovej vojny bola zapojená do spolupráce s vtedajším Sovietskym zväzom a Rusko sa pred niekoľkými rokmi podieľalo na jej renovácii.



Britské ministerstvo vnútra uviedlo, že opatrenie sa týka ľudí pracujúcich pre ruské vládne inštitúcie, ozbrojené sily, políciu, spravodajské služby, parlament a súdnictvo.



AFP tvrdí, že vzťahy medzi Moskvou a Londýnom boli počas vlády súčasného ruského prezidenta Vladimira Putina napäté pre škandály spravodajských služieb.



Súd v Londýne v marci usvedčil troch Bulharov žijúcich v Británii z rozsiahlej špionáže pre Rusko. Bulhari sledovali novinárov a počas troch rokov o nich odovzdávali informácie Rusku.



Británia a jej spojenci v roku 2018 vyhostili desiatky predstaviteľov ruských veľvyslanectiev v súvislosti s otravou bývalého ruského špióna a dvojitého agenta Sergeja Skripaľa a jeho dcéry Julije. Londýn z otravy a pokusu o vraždu obviňuje troch ruských agentov ruskej vojenskej spravodajskej služby (GRU).