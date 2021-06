Zacharovová označila žiadosť o odškodné v kauze Vrbětice za vydieranie

Praha 28. júna (TASR) - Rusko odmietlo oficiálnu českú žiadosť o vyplatenie odškodného v kauze výbuchu muničných skladov v moravskej obci Vrbětice z roku 2014. Hovorkyňa ruského ministerstva zahraničných vecí Marija Zacharovová označila postup českých úradov za pokus o vydieranie, informovala agentúra AP.



"Tí, ktorí konajú týmto spôsobom - hrozbami a urážkami sa domáhajú platieb, bez vyšetrovania alebo súdneho procesu, sú nazývaní vydieračmi," uviedla Zacharovová.



"Je nemožné porozumieť tomu, čo sa odohráva v mysliach českých politikov, ktorí sa už mesiace pokúšajú prísť s nejakým novým spôsobom, ako narušiť bilaterálne vzťahy," napísala ďalej Zacharovová na sieti Telegram.



Dodala, že českí predstavitelia každým svojim protiruským vyhlásením či krokom len potvrdzujú, že Moskva konala správne, keď zapísala ČR na zoznam nepriateľských štátov.



Česko v pondelok oficiálne požiadalo Moskvu o vyplatenie odškodného v kauze výbuchu dvoch muničných skladov v moravskej obci Vrbětice. Námestník českého ministra zahraničných vecí Martin Smolek odovzdal ruskému veľvyslancovi Alexandrovi Zmejevskému diplomatickú nótu požadujúcu plnú náhradu škôd, ktoré sa odhadujú na zhruba 650 miliónov korún (takmer 25,5 milióna eur).



Smolek zároveň Zmejevskému tlmočil stanovisko, že zaradenie Českej republiky na zoznam "nepriateľských štátov" predstavuje porušenie medzinárodného práva. Konkrétne ide o Viedenský dohovor o diplomatických stykoch a zmluvu o priateľských vzťahoch a spolupráci. Toto nariadenie ruských orgánov by sa podľa českej diplomacie malo zrušiť, píše iDNES.



K výbuchom v muničných skladoch, pri ktorých zomreli dvaja ľudia, došlo v novembri a decembri 2014. V apríli tohto roka sa však pre túto kauzu dostala Praha s Moskvou do diplomatickej roztržky, a to po tom, ako česká vláda oznámila, že do výbuchov vo Vrběticiach sú zapletení agenti ruskej vojenskej rozviedky.



Česko následne vyhostilo 18 pracovníkov ruskej ambasády v Prahe, na čo Rusko odpovedalo vyhostením 20 zamestnancov ambasády ČR v Moskve a krátko na to oznámilo, že v počtoch pracovníkov ambasád prechádza na "striktnú paritu".