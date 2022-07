Zacharovová: Plán Západu bojkotovať Rusko na zasadnutí G20 zlyhal

Moskva 8. júla (TASR) - Plán Západu bojkotovať Rusko na zasadnutí skupiny G20 nebol úspešný. V piatok to napísala hovorkyňa ruského ministerstva zahraničných vecí Marija Zacharovová na sociálnej sieti Telegram. TASR prevzala správu z agentúry AFP.



Zacharovová zároveň obvinila zo šírenia klamstiev nemeckú ministerku zahraničných vecí Annalenu Baerbockovú. Tá na stretnutí šéfov diplomacií G20 na indonézskom ostrove Bali kritizovala Moskvu za to, že nemá záujem o dialóg so zahraničnými partnermi po tom, ako šéf ruského rezortu diplomacie Sergej Lavrov po začatí jej prejavu opustil zasadaciu miestnosť.



Lavrov bol podľa Zacharovovej v miestnosti prítomný, keď zasadnutie začalo, a "zhruba o dve hodiny neskôr začal viesť bilaterálne rozhovory s kolegami na rovnakom fóre vo vedľajšej miestnosti".



Ostatní ministri boli v danej miestnosti taktiež, keďže sa osobné fóra konajú presne na tento účel, dodala.



Diplomati uviedli, že Lavrov si nevypočul ani virtuálny prejav ukrajinského ministra zahraničných vecí Dmytra Kulebu, ani kritiku šéfa amerického rezortu diplomacie Antonyho Blinkena. Ten sa s ním na Bali odmietol stretnúť, na čo Lavrov reagoval slovami, že Rusko sa Spojeným štátom nebude vnucovať.