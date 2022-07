Zacharovová: Rakety zničili v odeskom prístave armádnu infraštruktúru

Ilustračná snímka. Foto: TASR / AP

Moskva 24. júla (TASR) - Pri sobotnom útoku na prístav čiernomorského mesta Odesa zničili ruské rakety ukrajinskú "". Podľa agentúry AFP to v nedeľu uviedla hovorkyňa ruského ministerstva zahraničných vecí Marija Zacharovová.Strely s plochou dráhou letu "" uviedla Zacharovová na sociálnej sieti Telegram v odpovedi ukrajinskému prezidentovi Volodymyrovi Zelenskému, ktorý sa predtým nechal počuť, že dialóg s Moskvou sa po sobotnom útoku stáva čoraz neobhájiteľnejším. Zacharovová sprenila, že raketový útok zničil ukrajinskú "".Odeský prístav je veľmi dôležitým východiskovým bodom pre vývoz obilia. K útoku došlo len jeden deň po tom, čo zástupcovia Ukrajiny a Ruska v piatok oddelene podpísali v Istanbule dohody s OSN a Tureckom, ktoré umožnia vývoz ukrajinských obilovín cez Čierne more. V prístavoch alebo v silách na ukrajinskom pobreží uviazlo totiž vyše 20 miliónov ton obilia a od neho sú závislé krajiny Blízkeho východu aj Afriky.Ostreľovanie odeského prístavu označil v sobotu Zelenskyj za čin "". Je podľa neho ďalším dôvodom na to, aby sa Ukrajine dodali také zbrane, "".Zelenskyj sa domnieva, že raketovými útokmi sa Rusko politicky zdiskreditovalo. "" podotkol najvyšší ukrajinský predstaviteľ.Ruský raketový útok ostro odsúdili v sobotu aj Spojené štáty. Americký mminister zahraničných vecí Antony Blinken vyhlásil, že "".