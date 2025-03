Rusko a USA sú v pravidelnom kontakte, tvrdí Moskva

Moskva 11. marca (TASR) - Rusko a Spojené štáty sú v poslednom čase v pravidelnom kontakte a koordinujú charakter a štruktúru nadchádzajúcich stretnutí svojich predstaviteľov. Uviedla to hovorkyňa ruského ministerstva zahraničných vecí Marija Zacharovová. TASR o tom informuje podľa správy agentúry TASS.



"V súčasnosti prebiehajú intenzívne bilaterálne rokovania so Spojenými štátmi, pričom ich úroveň a formát sa často promptne koordinujú," odpovedala Zacharovová na otázku, či by osobitný vyslanec amerického prezidenta Donalda Trumpa pre Blízky východ Steve Witkoff mohol navštíviť Moskvu. "O vývoji situácie vás budeme informovať," prisľúbila.



Witkoff, ktorý zohráva čoraz väčšiu úlohu aj v Trumpovom úsilí o ukončenie tri roky trvajúcej vojny na Ukrajine, pred pár dňami uviedol, že sa vo štvrtok 13. marca chce stretnúť v Moskve s ruským prezidentom Vladimírom Putinom.