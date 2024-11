Zacharovová: Rusko bude reagovať, ak USA umiestnia rakety v Japonsku

Moskva 27. novembra (TASR) — Ak Spojené štáty rozmiestnia rakety v Japonsku, ohrozí to bezpečnosť Ruska a donúti ho prijať odvetné opatrenia. Na pravidelnom stredajšom brífingu to uviedla hovorkyňa ruského ministerstva zahraničných vecí Marija Zacharovová. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Reagovala tým na nedeľňajšiu správu japonskej agentúry Kjódo, že Japonsko a USA chcú vypracovať plán spoločného postupu pre prípad "núdzovej situácie" na Taiwane, ktorý zahŕňa aj rozmiestnenie rakiet. S odvolaním sa na nemenované americké a japonské zdroje agentúra uviedla, že USA by rozmiestnili raketové jednotky na súostroví Rjúkju a na Filipínach.



Zacharovová v reakcii obvinila Japonsko z eskalácie napätia okolo Taiwanu, ktoré má byť podľa nej zámienkou na posilnenie vojenskej spolupráce s Washingtonom.



"Japonsko sme opakovane upozorňovali, že ak v dôsledku takejto spolupráce budú na jeho území umiestnené americké rakety stredného doletu, bude to skutočná hrozba pre bezpečnosť našej krajiny a budeme nútení prijať nevyhnutné, adekvátne kroky na posilnenie našej vlastnej obranyschopnosti," povedala.



Predstavu o týchto krokoch môže Japonsko podľa Zacharovovej získať preštudovaním si aktualizovanej ruskej jadrovej doktríny zverejnenej minulý týždeň, ktorá rozšírila možnosti nasadenia jadrových zbraní.



Námestník ruského ministra zahraničných vecí Sergej Riabkov v pondelok povedal, že Rusko zváži rozmiestnenie rakiet krátkeho a stredného doletu v Ázii, ak tam Spojené štáty rozmiestnia takéto rakety. Na margo tohto vyjadrenia Zacharovová poznamenala, že polovica územia Ruska leží v Ázii, takže všetky ruské rakety potenciálne rozmiestnené na východ od Uralu by sa už nachádzali na tomto kontinente.



Zdôraznila, že Moskva už USA a ich "satelitom" vyslala jasný signál, že Rusko rozhodne a symetricky zareaguje na umiestnenie rakiet stredného a kratšieho doletu v rôznych častiach sveta. Západ by nemal mať žiadne pochybnosti o potenciáli Ruska po tom, čo minulý týždeň odpálilo na cieľ na Ukrajine novú hypersonickú raketu stredného doletu Orešnik, dodala.