Zacharovová: Rusko je pripravené rokovať s USA o výmene väzňov

Moskva 19. septembra (TASR) - Rusko je pripravené na rozhovory o výmene väzňov so Spojenými štátmi, ale americké veľvyslanectvo v Moskve "si neplní svoju oficiálnu povinnosť" udržiavať dialóg. V pondelok to uviedla hovorkyňa ruského ministerstva zahraničných vecí Marija Zacharovová. TASR prevzala správu z agentúry Reuters.



"Mnohokrát sme už vyhlásili, že sme pripravení na rokovania o vyriešení osudu občanov USA odsúdených v Rusku a ruských občanov v USA," povedala Zacharovová.



Výmena väzňov by podľa Reutersu mohla zahŕňať bývalého príslušníka americkej námornej pechoty Paula Whelana, americkú basketbalistku Brittney Grinerovú a ruského obchodníka so zbraňami Viktora Buta.



Grinerovú, ktorá je dvojnásobnou zlatou olympijskou medailistkou, odsúdili v Rusku na deväť rokov odňatia slobody po tom, ako ju súd uznal za vinnú z pašovania a prechovávania drog.



Whelana, ktorý má americký, britský, kanadský aj írsky pas, v júni 2020 odsúdili za špionáž na 16 rokov väzenia v nápravnom zariadení s vysokým stupňom stráženia.



Americký prezident Joe Biden sa v piatok v Bielom dome stretol s príbuznými týchto dvoch väznených Američanov. Hovorkyňa Bieleho domu Karine Jean-Pierrová uviedla, že Bidenova administratíva je odhodlaná "využiť všetky dostupné prostriedky, aby Brittney a Paula bezpečne priviedla domov".



Buta, prezývaného "obchodník so smrťou", zatkli v marci 2008 v Thajsku v rámci operácie amerických bezpečnostných síl. V roku 2012 ho americký súd odsúdil na 25 rokov väzenia.