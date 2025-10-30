< sekcia Zahraničie
Zacharovová: S Baku vedieme dialóg o prepustení ruských občanov
Autor TASR
Moskva 30. októbra (TASR) - Medzi Ruskom a Azerbajdžanom prebieha podľa hovorkyne ruského ministerstva zahraničných vecí Marije Zacharovovej intenzívny dialóg o prepustení ruských občanov držaných v azerbajdžanskej väzbe. Medzi Moskvou a Baku sa v júli vyostril spor po tom, čo v ruskom Jekaterinburgu pri policajnej razii zomreli dvaja azerbajdžanskí občania. Azerbajdžan následne zadržal viacerých Rusov pôsobiacich na jeho území vrátane novinárov ruskej agentúry Sputnik. TASR o tom informuje podľa agentúry TASS a portálu Moscow Times.
„Medzi príslušnými orgánmi oboch krajín prebieha intenzívny dialóg s cieľom čo najskôr zaistiť návrat ruských občanov do vlasti,“ uviedla Zacharovová na tlačovej konferencii. Oznámila, že riaditeľ agentúry Sputnik Azerbajdžan Igor Kartavyč a šéfredaktor Jevgenij Belousov sa už vrátili do Ruska. Problematický je však podľa nej zdravotný stav študenta Dmitrija Fiodorova, ktorý je naďalej vo väzbe a ruským konzulárnym pracovníkom úrady neumožnili navštíviť ho.
Vyhlásenie o prepustení ruských občanov prišlo krátko po tom, čo Kremeľ v stredu informoval, že ruský prezident Vladimir Putin a prezident Azerbajdžanu Ilham Alijev po stretnutí v Tadžikistane pracujú na otvorení „novej kapitoly vo vzťahoch medzi oboma krajinami“. Tie sa významne zhoršili, keď Azerbajdžan obvinil Rusko zo zostrelenia svojho civilného lietadla v decembri minulého roka. Pri incidente zahynulo 38 ľudí. Putin sa za nešťastie krátko nato ospravedlnil, avšak vtedy zaň nepriznal zodpovednosť Ruska.
Spor medzi Ruskom a Azerbajdžanom sa vyostril v júli, keď dvaja azerbajdžanskí občania zomreli po raziách ruskej polície v rámci vyšetrovania série vrážd z rokov 2001 až 2011. Podľa Baku ich ruskí policajti dobili na smrť. Azerbajdžanské orgány následne vykonali raziu v redakcii miestnej pobočky Sputniku a niekoľkých ruských novinárov obvinili z podvodu a iných trestných činov.
Vzťahy sa začali zlepšovať začiatkom októbra, keď sa Putin opäť ospravedlnil za zostrelenie azerbajdžanského lietadla a priznal, že ho nedopatrením zasiahla ruská protivzdušná obrana.
