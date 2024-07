Zacharovová: Spolupráca medzi Ruskom a Čínou nepredstavuje hrozbu

Moskva 24. júla (TASR) - Rusko v stredu obvinilo západných lídrov, že zastrašujú svoje obyvateľstvo údajnou spoločnou hrozbou Ruska a Číny. Podľa Moskvy ide o vykonštruované tvrdenia a odmietla preto varovania USA, že rastúca spolupráca medzi Moskvou a Pekingom v Arktíde by mohla ovplyvniť regionálnu stabilitu. V stredu to uviedla hovorkyňa ruského ministerstva zahraničných vecí Maria Zacharovová. TASR informáciu prevzala z agentúry Reuters.



"Európski lídri sa snažia udržať svojich občanov v neustálom strachu z neexistujúcej hrozby z východu, ktorú si vymysleli," uviedla Zacharovová.



Predstavitelia európskych vlád opakovane varovali, že Moskva môže v budúcnosti eskalovať konflikt na Ukrajine a rozšíriť ho do ďalších európskych štátov. Rusko tieto tvrdenia dlhodobo odmieta.



Ozbrojené sily USA v júli vydali správu, v ktorej upozornili na rastúcu spoluprácu medzi Čínou a Ruskom v Arktíde. "Cieľom tohto dokumentu je vystupňovať napätie v regióne," uviedla Zacharovová. Dodala, že práve USA "zvažujú prehĺbenie spolupráce so spojencami z NATO a posilnenie kapacít v Arktíde."



Hovorkyňa ruskej diplomacie povedala, že európski lídri považujú Rusko a Čínu za hrozbu pre Západ, avšak pozornosť upriamila na to, že Rusko vo svojej histórii čelilo viacerým útokom, ktoré mali pôvod na Západe.