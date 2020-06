Zacharovová: Zníženie počtu vojsk USA v Nemecku upokojí napätie

Moskva 11. júna (TASR) - Zníženie počtu príslušníkov ozbrojených síl USA na území Nemecka prispeje k zníženiu vojensko-politického napätia v tejto oblasti, uviedla vo štvrtok podľa agentúry TASS hovorkyňa ruského ministerstva zahraničných vecí Marija Zacharovová.



Zacharovová sa k početnému stavu amerických vojsk v Nemecku vyjadrila po tom, čo prezident Donald Trump nariadil jeho zníženie. Do septembra 2020 by sa tak mal počet amerických vojakov v Nemecku znížiť o približne 9500 na zhruba 25.000.



"Pokiaľ ide o nás, privítali by sme akýkoľvek krok Washingtonu, ktorý by skutočne viedol k zníženiu jeho vojenskej prítomnosti v Európe. Takéto kroky by nepochybne prispeli k zníženiu konfrontačného potenciálu a vojensko-politického napätia v euroatlantickom priestore," povedala na brífingu v Moskve Zacharovová.



"Dovoľte, aby som vám pripomenula, že Moskva vždy hovorila, že udržiavanie značného početného stavu amerických vojsk v Nemecku aj po jeho zjednotení v roku 1990 je pozostatkom z obdobia studenej vojny," dodala hovorkyňa ruského ministerstva zahraničných vecí.