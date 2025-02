Zacharovová: Trumpove šokujúce vyhlásenia o Gaze zvyšujú napätie

Moskva 6. februára (TASR) - Za šokujúci označila vo štvrtok hovorkyňa ruského ministerstva zahraničných vecí Marija Zacharovová návrh amerického prezidenta Donalda Trumpa, aby Spojené štáty prevzali kontrolu nad vojnou zničeným Pásmom Gazy a Palestínčania sa odtiaľ vysťahovali do zahraničia. Podľa Zacharovovej by takýto krok zvýšil napätie na Blízkom východe. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.



Zacharovová tvrdí, že teraz je dôležité poskytnúť humanitárnu pomoc všetkým, ktorí ju potrebujú. "Sme presvedčení, že dnes je hlavnou úlohou zabezpečiť vykonávanie dohôd medzi Izraelom a Hamasom," uviedla.



Izrael a palestínske militantné hnutie Hamas uzavreli dohodu o prímerí a prepustení rukojemníkov, ktorá je v platnosti od 19. januára.



"Akékoľvek populistické, ľahkovážne alebo šokujúce vyhlásenia... sú v súčasnom štádiu kontraproduktívne a neprispievajú k riešeniu problému, len podnecujú napätie v regióne a všetky už aj tak mimoriadne vyhrotené problémy," dodala hovorkyňa ruského ministerstva.



Americký prezident svoj návrh o prevzatí kontroly nad Pásmom Gazy vyslovil v noci na stredu na tlačovej konferencii po stretnutí s izraelským premiérom Benjaminom Netanjahuom v Bielom dome. Palestínčania by podľa neho mohli byť presídlení do Egypta a Jordánska, zatiaľ čo USA zabezpečia obnovu palestínskej enklávy, hoci odmietol, že by za obnovu platili.



Trump vo štvrtok na svojej na svojej sociálnej sieti Truth Social uviedol, že na prevzatie palestínskej enklávy pod americkú kontrolu podľa neho nebudú potrební žiadni americkí vojaci a Izrael ho USA odovzdá po skončení bojov.