Zacharová: Veľvyslankyňa USA Tracyová diskutovala s Riabkovom

Moskva 11. februára (TASR) - Námestník ruského ministra zahraničných vecí Sergej Riabkov sa v utorok v Moskve stretol s veľvyslankyňou Spojených štátov Lynne Tracyovou. Podľa hovorkyne ruského ministerstva zahraničných vecí diskutovali o činnosti ruských diplomatických inštitúcií v zahraničí. TASR o tom informuje podľa správ agentúr TASS a Reuters.



"Riabkov sa stretol s veľvyslankyňou USA. (Stretnutie) bolo venované činnosti zahraničných úradov," uviedla hovorkyňa ministerstva Marija Zacharovová.



Námestník ruského ministra ešte v pondelok na tlačovej konferencii hovoril okrem iného aj o možných mierových rokovaniach medzi Moskvou a Washingtonom o vojne na Ukrajine, píše Reuters.



Na platforme Telegram sa podľa agentúry Reuters objavili správy o tom, že do Moskvy mal v utorok pricestovať aj vyslanec USA pre Blízky východ Steve Witkoff. Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov povedal, že nemá žiadne informácie o týchto správach a žiadne stretnutie s Witkoffom nebolo na programe.



V najbližšom čase sa očakáva aj stretnutie ruského prezidenta Vladimira Putina s americkým náprotivkom Donaldom Trumpom. Predseda ruského parlamentného výboru pre zahraničné veci Leonid Sluckij vo štvrtok povedal, že prípravy osobného stretnutia lídrov sú v pokročilom štádiu a k stretnutiu by mohlo dôjsť už počas februára alebo v marci.



Trump i Putin verejne vyjadrujú záujem o spoločné stretnutie, ktorého program by mohol zahŕňať otázky kontroly jadrových zbraní a globálnych cien energie, ako aj Trumpov deklarovaný cieľ rýchlo ukončiť vojnu na Ukrajine. Miesto ani dátum takýchto rozhovorov však zatiaľ nie sú určené. Kremeľ bez ďalších podrobností potvrdil, že v uplynulých dňoch došlo k zintenzívneniu kontaktov s administratívou amerického prezidenta.