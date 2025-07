Zacharovová vyzvala Azerbajdžan na obnovenie vzájomných vzťahov

Moskva 2. júla (TASR) - Ruské ministerstvo zahraničných vecí v stredu vyzvalo Azerbajdžan, aby obnovil svoje vzťahy s Moskvou na úroveň „strategickej spolupráce“. Medzi Moskvou a Baku sa v uplynulých dňoch vyostril spor po tom, čo v ruskom Jekaterinburgu pri policajnej razii zomreli dvaja azerbajdžanskí občania. TASR o tom píše podľa agentúry Reuters.



Hovorkyňa ruskej diplomacie Marija Zacharovová v rozhovore pre Sputnik Radio uviedla, že Moskva pestovala dobré vzťahy s Baku založená na vzájomnom rešpekte niekoľko rokov. Naznačila, že neznámi aktéri sa teraz môžu snažiť využiť spor medzi krajinami na vlastné obohatenie.



„Pre nás, pre oba národy, sú priateľské vzťahy mimoriadne dôležité. A tí, ktorí ich chcú pokaziť, by si mali dobre rozmyslieť, čo robia,“ uviedla Zacharovová.



Kremeľ uviedol, že cieľom Ruska je rokovať o prepustení svojich novinárov, ktorých Azerbajdžan obvinil z podvodu a iných trestných činov a umiestnil do vyšetrovacej väzby. Zacharovovoá na tlačovom brífingu upozornila, že ruským konzulárnym pracovníkom nie je umožnený prístup k ich zadržaným občanom.



Vzťahy medzi Baku a Moskvou sa zhoršili, keď Azerbajdžan obvinil Rusko zo zostrelenia civilného lietadla protilietadlovou raketou v decembri minulého roka. Pri incidente zahynulo 38 ľudí. Ruský prezident Vladimir Putin sa za nešťastie ospravedlnil, vinu však priznať odmietol.



Spor medzi krajinami sa vyostril minulý týždeň, keď dvaja azerbajdžanskí občania zomreli po raziách ruskej polície v rámci vyšetrovania série vrážd z rokov 2001 až 2011. Rusko tvrdí, že jeden zomrel na infarkt a smrť druhého vyšetrujú. Podľa Baku ich ruskí policajti dobili na smrť.



Šéf azerbajdžanskej komisie pre vyšetrovanie incidentu Nemat Avazov v stredu vyhlásil, že jeho tím v najbližších dňoch zverejní výsledky vyšetrovania.



Podľa agentúry AFP kroky Azerbajdžanu, ktorý začal otvorene kritizovať Rusko a prezidenta Putina, svedčia o jeho zvýšenej asertivite a sebavedomí na svetovej scéne. Naznačuje to tiež, že postavenie Ruska v regióne južného Kaukazu slabne. Moskva v regióne stratila dôveru dlhoročného spojenca Arménska, keďže Moskva mu nepomohla vo vojne o Náhorný Karabach s Azerbajdžanom a nereagovala ani na vpády Azerbajdžanu na arménske územie.