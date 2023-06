Zacharovová: Z Ruska letí do USA špeciál, aby vyzdvihol diplomatov

Moskva 27. júna (TASR) - Na sociálnych sieťach vyvolala v utorok špekulácie informácia, že ruský špeciál letí z Moskvy do Washingtonu. Hovorkyňa ruského ministerstva zahraničných vecí Marija Zacharovová správu neskôr potvrdila. Vysvetlila pritom, že lietadlo má vo Washingtone vyzdvihnúť ruských diplomatov, ktorým bolo po trojročnom pobyte nariadené USA opustiť.



TASR o tom informuje na základe správy denníka The Guardian odvolávajúceho sa na správy ruských médií.



Ruskí diplomati neopúšťajú Spojené štáty z dôvodu vyhostenia, ale pre obmedzenia, ktoré Washington uvalil na ruské zahraničné misie, dodáva The Guardian.