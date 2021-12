Zacharovová: Západ pokračuje v militarizácii Ukrajiny

Na archívnej snímke Joe Biden. Foto: TASR/AP

Moskva 12. decembra (TASR) - Rusko tvrdí, že členské štáty NATO pokračujú v militarizácii Ukrajiny a posielajú tam zbrane a ozbrojencov, ktorí sú oficiálne označovaní za vojenských inštruktorov. V rozhovore pre televízny kanál Krym 24 to uviedla hovorkyňa ruského ministerstva zahraničných vecí Marija Zacharovová.Podľa Zacharovovej je "Ukrajina napumpovaná zbraňami", pričom nielen v podobe priamych dodávok, ale sú uzavreté aj kontrakty do budúcnosti, pričom "ide o (v dolároch) mnohomiliónové kontrakty".Agentúra RIA Novosti, ktorá o Zacharovovej vyhlásení informovala, pripomenula, že podľa amerického ministra obrany Lloyda Austina Washington od roku 2014 vyčlenil na podporu ukrajinskej armády viac ako 2,5 miliardy dolárov.RIA Novosti dodala, že tento týždeň by Ukrajina mala z USA dostať ručné strelné zbrane a muníciu za 60 miliónov dolárov, ktoré schválil prezident USA Joe Biden.Návrh rozpočtu amerického rezortu obrany pre rok 2022 zahŕňa aj 300 miliónov dolárov na poskytnutie vojenskej pomoci Ukrajine. Rada EÚ navyše 2. decembra pridelila ukrajinskému letectvu pomoc v objeme 31 miliónov eur, dodala RIA Novosti.K napätým vzťahom medzi Západom a Ruskom v súvislosti s hromadením ruských jednotiek na ukrajinskej hranici sa v nedeľu vyjadril aj pápež František, ktorý vyzval na seriózny medzinárodný dialóg s cieľom zmierniť napätie a zabrániť rozpútaniu ozbrojeného konfliktu.Ukrajina obviňuje Rusko, že na jej hranice presunulo až 100.000 vojakov, čo má byť znakom príprav na prípadnú rozsiahlu vojenskú ofenzívu. Rusko popiera, že by plánovalo útok a Kyjev a Spojené štáty viní z destabilizačného konania. Moskva tiež tvrdí, že toto nasadenie jej vojakov je obranným manévrom proti možnému ďalšiemu priblíženiu Ukrajiny - niekdajšej sovietskej republiky - smerom k NATO.Tento týždeň sa konal aj virtuálny summit prezidenta USA Joea Bidena so šéfom Kremľa Vladimirom Putinom, na ktorom Washington pohrozil Moskve bezprecedentnými sankciami v prípade útoku na Ukrajinu.