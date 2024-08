Zacharovová:Most v Kurskej oblasti Ukrajina zničila raketami zo Západu

Moskva 17. augusta (TASR) - Ruské ministerstvo zahraničných vecí tvrdí, že ukrajinská armáda zničila most cez rieku Sejm v ruskej Kurskej oblasti aj za pomoci rakiet západnej výroby - pravdepodobne raketami HIMARS vyrobenými v USA. Informovala o tom v sobotu agentúra Reuters.



Hovorkyňa ruského rezortu diplomacie Marija Zacharovová v piatok večer v statuse v aplikácii Telegram spresnila, že v dôsledku útoku ukrajinskej armády bol most cez rieku Sejm v okrese Gluškovo úplne zničený a "dobrovoľníci, ktorí pomáhali evakuovanému civilnému obyvateľstvu, boli zabití".



Agentúra Reuters, ktorá Zacharovovej status citovala, tieto jej tvrdenia nateraz nedokázala overiť z nezávislých zdrojov.



Most cez rieku Sejm bol hlavnou zásobovacou trasou pre ruské jednotky v danej oblasti, napísal spravodajský web britskej stanice BBC. Podľa ruských médií jeho zničenie odrezalo vyše 20 obcí.



Ukrajinská armáda útočí na Kurskú oblasť na západe Ruska, pri hraniciach s Ukrajinou, od 6. augusta. Ukrajinské ozbrojené sily deklarujú, že tam už ovládli desiatky obcí.



V Kurskej oblasti momentálne platí režim mimoriadnej situácie, ktorej bol priradený stupeň celoštátnej - federálnej - závažnosti, čo umožňuje zjednodušiť rozhodovanie o financovaní a realizácii rôznych druhov činností potrebných na zaistenie bezpečnosti civilného obyvateľstva a zapojenie síl a zdrojov federálnych výkonných orgánov vrátane ministerstva pre mimoriadne situácie, ministerstva obrany, ministerstva vnútra a ďalších.



Miestne úrady 15. augusta oznámili evakuáciu celého okresu Gluškovskij i regionálneho centra. Ruskí provojnoví blogeri tvrdia, že toto rozhodnutie bolo prijaté na pozadí ostreľovania zariadení infraštruktúry, vrátane mosta cez rieku Sejm, ukrajinskými ozbrojenými silami.