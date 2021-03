Zacharovová:Rusko bude reagovať na sankcie USA v súvislosti s Navaľným

Moskva 3. marca (TASR) - Rusko bude na nové sankcie Spojených štátov voči Rusku reagovať na základe princípu reciprocity, nie však nevyhnutne symetricky. Informovala o tom v utorok agentúra TASS s odvolaním sa na hovorkyňu ruského ministerstva zahraničných vecí Mariju Zacharovovú.



Zacharovová uviedla, že dôvody zavedenia sankcií za údajnú otravu blogera Alexeja Navaľného sú len zámienkou na pokračovanie v otvorenom zasahovaní do vnútorných záležitostí Ruska, píše TASS.



"Nebudeme to tolerovať. Budeme reagovať na základe princípu reciprocity, nie nevyhnutne symetricky," povedala.



Spojené štáty v utorok oznámili zavedenie sankcií voči predstaviteľom ruských úradov i spoločnostiam v spojitosti s otrávením a uväznením ruského opozičného politika Navaľného.



Utorkové sankcie sú prvými, ktoré zaviedla vláda amerického prezidenta Joea Bidena. Tá sľúbila, že podnikne kroky voči ruskému prezidentovi Vladimirovi Putinovi za údajné útoky na predstaviteľov ruskej opozície a hackerské útoky v zahraničí, ktoré zasiahli aj americkú vládu a spoločnosti, píše AP.



Bidenova vláda pri zavádzaní sankcií spolupracovala s Európskou úniou, ktorá už prijala sankčné opatrenia voči niekoľkým vysokopostaveným ruským predstaviteľom.



Kritika Kremľa a bojovníka proti korupcii Navaľného (44) zadržali 17. januára okamžite po návrate do Ruska z Nemecka, kde sa liečil z vlaňajšej otravy nervovoparalytickou látkou novičok. Následne ho vo februári odsúdili v dvoch procesoch - v prípade ohovárania veterána z druhej svetovej vojny i v rámci odvolacieho konania v kauze Yves Rocher, v ktorej mu súd potvrdil nepodmienečný trest väzenia. Po skrátení trestu o čas strávený vo väzbe bude Navaľnyj vo väzení dva roky a šesť mesiacov.