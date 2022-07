Zacharovová: Ukrajina nejde do rozhovorov s Ruskom pre pokyny z USA

Moskva 21. júla (TASR) - Hovorkyňa ruského ministerstva zahraničných vecí Marija Zacharovová vo štvrtok na svojom pravidelnom tlačovom brífingu povedala, že Ukrajina nevstupuje do mierových rokovaní s Ruskom pre pokyny, ktoré v tomto zmysle dostáva zo strany Spojených štátov. Informovala o tom agentúra Reuters a denník The Guardian.



"Americká administratíva zakazuje svojim zverencom v Kyjeve, aby čo len pomýšľali na rozhovory s nami, a očividne ich núti bojovať až do posledného Ukrajinca," povedala Zacharovová.



Mierové rozhovory medzi Moskvou a Kyjevom sú zmrazené už od začiatku apríla. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj bagatelizoval perspektívu ďalších rozhovorov v čase, keď ruské sily stále okupujú ukrajinské územie.



Ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov zase v stredu povedal, že mierové rozhovory s Ukrajinou nemajú v súčasnej situácii pre Rusko žiadny zmysel. Prvé kolá rozhovorov totiž podľa jeho slov ukázali, že Kyjev nemá "túžbu o čomkoľvek seriózne diskutovať".



Reuters pripomína, že ruský prezident Vladimir Putin 7. júla tvrdil, že Rusko ešte nezačalo na Ukrajine podnikať "nič vážne". Zároveň vyhlásil, že ak chce Západ poraziť Rusko na bojovom poli, môže sa o to pokúsiť.