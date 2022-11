Zacharovovú pohoršili pápežove slová o krutosti Čečencov a Buriatov

Londýn/Moskva 28. novembra (TASR) - Hovorkyňa ruského ministerstva zahraničných vecí Marija Zacharovová vyjadrila rozhorčenie nad výrokmi pápeža Františka, ktorý v rozhovore pre kresťanský mesačník America označil čečenských a buriatských vojakov za jedných z najbrutálnejších aktérov vojny na Ukrajine.



V pondelok o tom informovala britská stanica BBC, ktorej správu prevzala do svojho servisu aj agentúra TASR.



Pápež v rozhovore pre jezuitmi založený mesačník America uviedol: "Keď hovorím o Ukrajine, hovorím o ľuďoch, ktorí sú mučení. Ak máte mučených ľudí, máte (tiež) niekoho, kto ich umučí".



V rozhovore pápež povedal, že má veľa informácií o krutosti jednotiek, ktoré tam prichádzajú. Spresnil, že "vo všeobecnosti sú najkrutejší možno tí, ktorí síce sú z Ruska", resp. Ruskej federácie, ale nemajú korene v ruskej tradícii, "ako sú Čečenci, Buriati a podobne."



V reakcii na tento pápežov výrok Zacharovová napísala: "To už nie je rusofóbia, to je úchylka, ani neviem akej úrovne". Dodala, že ide o "nehorázne prekrúcanie pravdy".



Zacharovová súčasne poukázala na to, že 90. rokoch 20. storočia a v začiatkom tretieho tisícročia sa "hovoril pravý opak: že "Rusi, Slovania, mučia národy Kaukazu" a "teraz nám hovoria, že to sú národy Kaukazu, ktoré mučia Rusov".



Na pápežove slová reagoval aj prezident Buriatskej republiky Alexej Cydenov. Uviedol, že počuť hlavu katolíckej cirkvi, ako hovorí o krutosti konkrétnych národov - konkrétne Buriatov a Čečencov, "ktorí chránia civilné obyvateľstvo, je prinajmenšom zvláštne".



Cydenov dodal, že v dejinách je mnoho príkladov ničenia miest, krajín a dokonca aj národov tými, ktorí boli považovaní za predstaviteľov civilizovaných národov.



Pápež v rozhovore hovoril o svojom postoji k vojne na Ukrajine. Reagoval tým na obvinenia, že priamo nepomenoval vinníkov vojny a obmedzil sa na výzvy na obnovenie mieru adresované obom stranám konfliktu.



František podľa svojich slov pri komentovaní vojny na Ukrajine nespomína explicitne meno ruského prezidenta Vladimira Putina, pretože jeho rola v konflikte je "už známa". Za historického predchodcu vojny na Ukrajine označil pápež hladomor, ktorý je podľa neho "stalinskou genocídou spáchanou na Ukrajincoch".



Marija Zacharovová sa známa svojím agresívnym slovníkom, keď komentuje vyjadrenia štátnikov týkajúce sa konfliktu na Ukrajine. Spolu s hovorcom Kremľa Dmitrijom Peskovom patrí do kruhu šíriteľov kremeľskej propagandy.