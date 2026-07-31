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Slovinskí záchranári vyslobodili zo stromu slovenského paraglajdistu
Slovenský paraglajdista vo veku 34 rokov uviazol na strome v lese nad horskou pastvinou Javorca v obci Tolmin v Slovinsku.
Autor TASR
Ľubľana 31. júla (TASR) - Slovinská horská záchranná služba vo štvrtok vyslobodila troch paraglajdistov vrátane jedného Slováka, ktorí pri pokuse o núdzové pristátie uviazli v korunách stromov. K trom od seba nezávislým incidentom došlo v Údolí Soče na západe krajiny. Všetci traja vyviazli bez zranení. Upozornila na to v piatok agentúra STA, informuje TASR.
Záchranári pomohli švajčiarskemu a slovenskému paraglajdistovi pri obci Tolmin a poskytli pomoc aj talianskemu paraglajdistovi v susednej obci Kobarid.
Slovenský paraglajdista vo veku 34 rokov uviazol na strome v lese nad horskou pastvinou Javorca v obci Tolmin. Horskí záchranári ho našli vo veľmi náročnom teréne. Na jeho záchranu použili lanovú techniku a do údolia ho odviezli terénnym vozidlom.
Občan Švajčiarska pristál na strome približne 50 metrov východne od Kobaly, obľúbeného štartovacieho miesta pre paraglajdistov nad Tolminom, po tom, čo náhle stratil výšku. Horská záchranná služba ho spolu s padákom pomocou lán bezpečne spustila zo stromu a dopravila do údolia. Polícia vylúčila nedbanlivosť tretej osoby.
Talianskemu paraglajdistovi poskytli pomoc po núdzovom pristátí na južnom svahu hory Gabrovec v obci Kobarid neďaleko hraníc s Talianskom.
Slovinsko je popredným európskym centrom paraglajdingu s mnohými registrovanými štartoviskami.
Záchranári pomohli švajčiarskemu a slovenskému paraglajdistovi pri obci Tolmin a poskytli pomoc aj talianskemu paraglajdistovi v susednej obci Kobarid.
Slovenský paraglajdista vo veku 34 rokov uviazol na strome v lese nad horskou pastvinou Javorca v obci Tolmin. Horskí záchranári ho našli vo veľmi náročnom teréne. Na jeho záchranu použili lanovú techniku a do údolia ho odviezli terénnym vozidlom.
Občan Švajčiarska pristál na strome približne 50 metrov východne od Kobaly, obľúbeného štartovacieho miesta pre paraglajdistov nad Tolminom, po tom, čo náhle stratil výšku. Horská záchranná služba ho spolu s padákom pomocou lán bezpečne spustila zo stromu a dopravila do údolia. Polícia vylúčila nedbanlivosť tretej osoby.
Talianskemu paraglajdistovi poskytli pomoc po núdzovom pristátí na južnom svahu hory Gabrovec v obci Kobarid neďaleko hraníc s Talianskom.
Slovinsko je popredným európskym centrom paraglajdingu s mnohými registrovanými štartoviskami.