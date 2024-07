Našli bezvládne telo v oblasti, kde sa pred mesiacom stratil Brit

Santa Cruz de Tenerife 15. júla (TASR) - Španielska horská záchranná služba našla na ostrove Tenerife ľudské pozostatky v oblasti, kde sa takmer pred mesiacom stratil britský tínedžer Jay Slater. Oznámila to v pondelok španielska Občianska garda, podľa ktorej nájdené telo s najväčšou pravdepodobnosťou patrí práve britskému mladíkovi. TASR o tom informuje s odvolaním na správu agentúry Reuters.



Občianska garda vo vyhlásení uviedla, že Slater (19) pravdepodobne zahynul v dôsledku pádu v ťažko prístupnom horskom teréne. Či išlo o nehodu, potvrdí až pitva.



Hovorca španielskej polície pre agentúru Reuters povedal, že telo našli horskí záchranári v pondelok ráno. Miestne úrady následne informovali tínedžerových rodinných príslušníkov.



Slater sa na kanárskom ostrove Tenerife stratil počas dovolenky s kamarátmi, s ktorými sa 16. júna zúčastnil na hudobnom festivale v rušnej dovolenkovej oblasti Playa de las Americas na juhu ostrova. Na festivale sa zoznámil s dvoma Britmi, s ktorými v noci odcestoval do turistami vyhľadávanej dedinky Masca na severozápade ostrova.



Z horskej dedinky sa podľa všetkého chcel vrátiť za svojimi kamarátmi. Tým však 17. júna ráno povedal, že zmeškal autobus a rozhodol sa preto ísť na juh ostrova, kde boli ubytovaní, asi 11 hodín pešo. Naposledy sa kamarátom ohlásil z hôr so slovami, že sa stratil, je smädný a jeho telefón je takmer vybitý.