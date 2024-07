Záchranári našli prvú obeť z autobusov s vyše 50 nezvestnými ľuďmi

Káthmandu 13. júla (TASR) - Záchranári v Nepále našli v sobotu prvé telo po tom, čo v piatok po silných monzúnových dažďoch došlo k zosuvu pôdy, ktorý strhol dva autobusy z diaľnice do rieky. Po nehode bolo nezvestných približne 50 osôb. TASR o tom informuje podľa správ agentúr AP a AFP.



Záchranné tímy v sobotu prehľadávali horskú rieku a okolité oblasti a pátrali po približne 50 nezvestných osobách z autobusov, uviedol zástupca miestnych úradov, čím upravil predchádzajúce informácie, ktoré uvádzali 66 nezvestných ľudí. Trom ľuďom sa podarilo z autobusov uniknúť a ošetrili ich v neďalekej nemocnici.



K nehode došlo v piatok ráno na diaľnici spájajúcej hlavné mesto s južnými časťami krajiny, asi 120 kilometrov západne od Káthmandu. Autobusy sa pravdepodobne potopili a strhol ich prúd rieky Trišúlí, píše AP.



Pri samostatnej nehode na tej istej ceste zahynul vodič autobusu, ktorý zasiahol balvan. Vodič zomrel počas ošetrovania v nemocnici.



Smrteľné nehody sú podľa AFP v hornatej himalájskej krajine časté pre zlú konštrukciu ciest, zlý technický stav vozidiel a bezohľadnú jazdu. Na základe vládnych údajov prišlo na nepálskych cestách za 12 mesiacov do apríla tohto roka o život takmer 2400 ľudí.



Monzúnové obdobie prináša do Nepálu od júna do septembra silné dažde, ktoré tam často spôsobujú zosuvy pôdy. Podľa údajov polície od začiatku monzúnov v júni zabili záplavy, zosuvy pôdy a zásahy bleskom v celej krajine 88 ľudí.