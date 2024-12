Záchranári našli telá všetkých obetí havárie lietadla v Kazachstane

Astana 26. decembra (TASR) - Telá všetkých 38 obetí po stredajšej havárii lietadla Azerbajdžanských aerolínií (AZAL) neďaleko mesta Aktau v Kazachstane sa podarilo nájsť, sedem z nich už úrady identifikovali. Vo štvrtok to uviedli kazašské úrady, informuje TASR podľa agentúry TASS.



"Tridsaťosem mŕtvych tiel bolo nájdených a odoslaných do forenzného centra vrátane šiestich kazašských občanov a troch členov posádky," uvádza sa vo vyhlásení s tým, že v súčasnosti pokračujú likvidačné práce. Potvrdili sa tak predošlé informácie, že pri havárii lietadla zahynulo 38 ľudí.



V nemocnici bolo po incidente hospitalizovaných 29 ľudí. Väčšina z nich utrpela mnohopočetné poranenia vrátane uzavretých poranení hlavy, otrasu mozgu, poranení hrudníka a traumatického šoku, oznámilo vo štvrtok kazašské ministerstvo zdravotníctva.



Lietadlo Embraer 190 spoločnosti AZAL smerovalo z azerbajdžanskej metropoly Baku do čečenského hlavného mesta Groznyj. Podľa aerolínií bolo na palube 67 ľudí vrátane piatich členov posádky. Z toho bolo 42 občanov Azerbajdžanu (vrátane posádky), 16 občanov Ruska, šesť občanov Kazachstanu a traja občania Kirgizska.



Pre hmlu v Groznom lietadlo presmerovali do Machačkaly, metropoly Dagestanu, ale podľa spoločnosti AZAL sa zrútilo pri pokuse o núdzové pristátie tri kilometre od Aktau.



Bezprostredne nebolo jasné, čo nehodu zapríčinilo. Ruský Federálny úrad pre leteckú dopravu (Rosaviacija) tvrdí, že lietadlo sa vo vzduchu zrazilo s vtákmi. Medzičasom sa podarilo nájsť čiernu skrinku, ktorá zaznamenávala komunikáciu posádky a presnú príčinu nešťastia vyšetrujú.