Záchranári pátrajú po 23 nezvestných po povodniach v Indonézii
Medzi nezvestnými je aj 15 osôb, ktoré zmietla prívalová povodeň pri pokuse prekročiť rieku, uviedol vo vyhlásení hovorca úradu s tým, že pátracie a záchranné práce pokračujú.
Autor TASR
Jakarta 4. novembra (TASR) - V dôsledku lokálnych prívalových povodní v odľahlej oblasti Indonézie záchranári hlásia najmenej 23 nezvestných, uviedol v utorok národný úrad pre katastrofy. Povodne vyvolané silnými sobotňajšími dažďami zasiahli dve časti okresu Nduga v provincii Papua Pegunungan. TASR o tom píše podľa správy agentúry AFP.
Medzi nezvestnými je aj 15 osôb, ktoré zmietla prívalová povodeň pri pokuse prekročiť rieku, uviedol vo vyhlásení hovorca úradu s tým, že pátracie a záchranné práce pokračujú. Celú operáciu však v oblasti sťažujú zosuvy pôdy.
Obdobie monzúnových dažďov v Indonézii, ktoré trvá zvyčajne od novembra do apríla, často sprevádzajú zosuvy pôdy, prívalové dažde a choroby prenášané vodou. Zmena klímy podľa AFP ovplyvnila charakter búrok, vrátane dĺžky a intenzity sezóny, čo vedie k silnejším dažďom, prívalovým povodniam a silnejším nárazom vetra.
Podľa Indonézskeho úradu pre meteorológiu, klimatológiu a geofyziku (BMKG) v septembri zahynulo najmenej 18 ľudí, keď obľúbený dovolenkový ostrov Bali zasiahli najhoršie povodne za posledných desať rokov.
V januári si povodne a zosuvy pôdy v provincii Stredná Jáva vyžiadali životy najmenej 25 ľudí.
