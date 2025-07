Z jazera sa už nevynorili: Pátrajú po otcovi so šesťročným synom

Berlín 7. júla (TASR) - Záchranárske tímy v pondelok pokračujú v pátraní po mužovi a jeho šesťročnom synovi, ktorí cez víkend počas výletu vodným šliapadlom na jazere v južnom Nemecku spadli do vody a už sa nevynorili. Informuje o tom TASR podľa správy agentúry DPA.



Incident sa stal v sobotu na jazere Eibsee v spolkovej krajine Bavorsko neďaleko hranice s Rakúskom na úpätí najvyššieho nemeckého vrchu Zugspitze. Podľa polície chlapec spadol zo šliapadla do vody, čím prinútil svojho 33-ročného otca skočiť za ním. Z jazera sa však už nevynorili.



Potápači a záchranári po otcovi so synom pátrali počas víkendu, no pre silný dážď a búrky museli akciu prerušiť. Podľa hovorcu miestnej polície bude pátranie opätovne pokračovať počas pondelka.



Úrady spresnili, že na šliapadle boli v čase incidentu aj chlapcova 34-ročná matka a štvorročná sestra. Obom bola poskytnutá psychologická pomoc.