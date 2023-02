Záchranári pátrajú pri ostrove Samos po štyroch nezvestných migrantoch

Atény 23. februára (TASR) - Grécka pobrežná stráž zachránila v noci na štvrtok pri ostrove Samos z lode 18 migrantov, ďalší štyria sú nezvestní a v oblasti prebieha pátranie, uviedli miestne úrady. TASR prevzala správu z agentúry AP.



Loď, ktorá sa plavila južne od ostrova Samos, vyslala núdzový signál. Podľa preživších sa na lodi nachádzalo celkovo 22 osôb, pričom štyria ľudia spadli do mora. Zachránených previezli na ostrov Samos.



Do pátrania po nezvestných boli nasadené dve hliadkové lode gréckej pobrežnej stráže a jedno plavidlo Európskej agentúry pre pohraničnú a pobrežnú stráž (Frontex).



Migranti sa pravidelne snažia dostať z pobrežia západného Turecka a priľahlých krajín Blízkeho východu do Grécka či dokonca do južného Talianska. Ich plavidlá sú však zvyčajne nebezpečne preplnené a v chabom technickom stave.