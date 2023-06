Záchranári pátrajúci po nezvestnej ponorke zaznamenali pod vodou zvuky

Washington 21. júna (TASR) - Záchranári pátrajúci pomocou sonaru po nezvestnej ponorke Titanic s piatimi ľuďmi na palube zaznamenali v severnom Atlantiku v oblasti, kde plavidlo pred dvoma dňami zmizlo, pod vodou zvuky. Uviedli to médiá s odvolaním sa na zdroje americkej vlády. TASR informuje na základe stredajšej správy agentúry AFP.



Správy o zvukoch pod vodou potvrdila aj americká pobrežná stráž.



Kanadské lietadlo P-8 zapojené do pátrania "zaznamenalo v oblasti zvuky podobné búchaniu", ktoré sa opakovali každých 30 minút. O štyri hodiny neskôr nasadili do pátrania ďalší sonar, a zvuky bolo opäť počuť. Informovala o tom aj spravodajská stanica CNN s odvolaním sa internú komunikáciu amerického ministerstva pre vnútornú bezpečnosť.



Výletná ponorka Titan sa stratila v nedeľu počas plavby k vraku parníka Titanic. Ten sa nachádza v hĺbke okolo štyroch kilometrov vo vzdialenosti približne 640 kilometrov od pobrežia kanadskej provincie Newfoundland.



Plavidlo Titan približne po hodine a 45 minútach plavby prestalo komunikovať s kanadskou výskumnou loďou Polar Prince, ktorá ju sprevádzala. Americká pobrežná stráž v utorok oznámila, že cestujúcim v Titane sa zásoby kyslíka minú najneskôr vo štvrtok o 13.00 h.