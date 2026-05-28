Záchranári po implózii nádrže už nedúfajú v nájdenie preživších
Autor TASR
Longview 28. mája (TASR) - Záchranné zložky už nepredpokladajú, že po tragickom incidente v areáli papierenského závodu v americkom štáte Washington, kde v utorok došlo k implózii chemickej nádrže, nájdu preživších. Podľa vyjadrenia veliteľa miestnych hasičov Scotta Goldsteina už nejde o záchranu životov ľudí, ale o vyslobodzovanie tiel. Doteraz boli potvrdené dve obete, deväť osôb je naďalej nezvestných, informuje TASR podľa správy agentúry DPA.
Predpokladaný počet obetí nešťastia bude preto pravdepodobne až 11. Sedem zranených zamestnancov zostáva v nemocnici, pričom jeden z hasičov bol medzitým prepustený do domácej liečby, informoval Goldstein. „Pripravujeme sa na to, že toto bude najtragickejšia priemyselná katastrofa v modernej histórii štátu Washington,“ uviedol v súvislosti s tragickým incidentom guvernér štátu Washington Bob Ferguson.
Závod spoločnosti Nippon Dynawave Packaging na spracovanie papiera a celulózy produkuje materiál, z ktorého sa vyrábajú vreckovky, poháre, taniere, kartóny a iný tovar. Podľa ministerstva životného prostredia štátu Washington zamestnáva približne 1000 ľudí.
V utorok v jej areáli implodovala nádrž s bielym lúhom s objemom viac než 3,4 milióna litrov. Práce záchranárov a hasičov sú komplikované, pretože nádrži hrozí zrútenie. Ako spresnil hasičský zbor, vyzdvihnuté telá musia najskôr prejsť dekontamináciou, až potom môžu byť odovzdané súdnemu lekárovi. Ďalšie informácie o obetiach bude možné poskytnúť až po tom, čo budú informované všetky rodiny, dodáva DPA.
