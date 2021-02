Záchranári po povodniach v Indii stále pátrajú po nezvestných ľuďoch

Odtrhnutá časť himalájskeho ľadovca sa v nedeľu 7. februára 2021 zrútila do rieky a spôsobila obrovský príval vody, ktorý prelomil priehradu a zničil mosty i cesty v štáte Uttarákhand na severe Indie. Foto: TASR/AP

Muž sa teší po tom, čo ho príslušníci indicko-tibetskej hraničnej polície vytiahli spod zeme počas záchranných prác v severoindickom štáte Uttarákhand v nedeľu 7. februára 2021. Foto: TASR/AP

Naí Dillí 9. februára (TASR) - Stovky záchranárov prehľadávali v utorok bahnom zavalené rokliny a údolia v severnej Indii pri pátraní po preživších po tom, čo sa odtrhla časť himalájskeho ľadovca a spôsobila ničivú povodeň, ktorá si doteraz vyžiadala najmenej 26 obetí a 165 nezvestných. Informovala o tom agentúra AP.Zameriavajú sa aj na tunel v hydroelektrárni, kde by sa mali nachádzať viac ako tri desiatky pracovníkov, s ktorými od nedeľňajších záplav nedokázali nadviazať kontakt. Záchranári pomocou techniky cez noc vyčistili tunel v snahe dostať sa k robotníkom, ktorí by, ako dúfajú, ešte mohli byť nažive.V nedeľu ráno sa odtrhla časť ľadovca na hore Nandádéví. Vedci sa snažia zistiť, čo spôsobilo zlom a následnú povodeň. Išlo pravdepodobne o lavínu alebo uvoľnenie nahromadenej vody. Odborníci tvrdia, že za to môžu klimatické zmeny, pretože otepľovanie spôsobuje zmenšovanie ľadovcov a ich nestabilitu na celom svete.Povodňová voda, bahno a balvany ničili hrádze na riekach Alaknanda a Dhauliganga, strhávali mosty a zmenili vidiek na mesačnú krajinu. Mnohé dediny museli pristúpiť k evakuácii. Povodeň zmietla malú hydroelektráreň a väčšiu na rieke Dhauliganga poškodila.Burácajúcu vodnú masu si najskôr všimli obyvatelia dedín na svahoch údolia. Väčšina nezvestných sú ľudia pracujúci v týchto dvoch elektrárňach, ktoré sú súčasťou vládnych projektov. Vláda v štáte Uttarákhand sa na niekoľkých riekach a ich prítokoch v horách snaží vybudovať mnoho podobných zariadení.Krehký ekosystém himalájskeho regiónu je náchylný na prívalové povodne a zosuvy pôdy. Pri povodniach v roku 2013, ktoré spôsobili najsilnejšie monzúnové dažde za posledné desaťročia, zahynulo viac ako 6000 ľudí.