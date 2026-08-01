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Záchranári pokračujú v pátraní po skupine nezvestných horolezcov
Lavína sa zosunula vo štvrtok na vrchu Broad Peak (8047 m) v pohorí Karakoram.
Autor TASR
Islamabad 1. augusta (TASR) - Pakistanské záchranné tímy v sobotu obnovili pátranie po siedmich horolezcoch, ktorí sa stratili vo vysokohorských oblastiach po tom, čo ich na jednom z najvyšších vrcholov sveta zasiahla silná lavína. Záchranárom sa doteraz podarilo nájsť pozostatky troch horolezcov. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Lavína sa zosunula vo štvrtok na vrchu Broad Peak (8047 m) v pohorí Karakoram. Následne sa prerušil kontakt s desaťčlennou medzinárodnou expedíciou pod vedením renomovaného britsko-nepálskeho horolezca Nirmala Purdžu, ktorý je naďalej nezvestný.
Medzi nájdenými, ktorých vrtuľník dopravil do nemocnice na formálnu identifikáciu, bola Američanka, Ománčanka a jeden Nepálčan, uviedla regionálna vláda vo vyhlásení zverejnenom v piatok večer.
Polícia v horskom regióne Gilgit-Baltistan uviedla, že vysokohorskí nosiči a záchranné tímy v sobotu opäť spustili záchranné operácie po tom, čo bolo pátranie v piatok pozastavené kvôli nepriaznivým poveternostným podmienkam.
„Záchranný tím oznámil, že pomocou záberov z dronov zaznamenal niekoľko (ďalších) tiel horolezcov,“ uviedla regionálna vláda.
„Záchranná operácia prebieha v mimoriadne náročnom teréne a vo vysokohorských poveternostných podmienkach pod vedením pakistanskej armády v spolupráci s miestnymi vysokohorskými horolezcami a záchranármi,“ uvádza sa ďalej vo vyhlásení.
Broad Peak je 12. najvyšší vrch sveta. Nachádza sa v pohorí Karakoram v severnom Pakistane a je považovaný za jednu z najnáročnejších a technicky najťažších osemtisícoviek. Prvýkrát naň v roku 1957 vystúpila rakúska expedícia.
Lavína sa zosunula vo štvrtok na vrchu Broad Peak (8047 m) v pohorí Karakoram. Následne sa prerušil kontakt s desaťčlennou medzinárodnou expedíciou pod vedením renomovaného britsko-nepálskeho horolezca Nirmala Purdžu, ktorý je naďalej nezvestný.
Medzi nájdenými, ktorých vrtuľník dopravil do nemocnice na formálnu identifikáciu, bola Američanka, Ománčanka a jeden Nepálčan, uviedla regionálna vláda vo vyhlásení zverejnenom v piatok večer.
Polícia v horskom regióne Gilgit-Baltistan uviedla, že vysokohorskí nosiči a záchranné tímy v sobotu opäť spustili záchranné operácie po tom, čo bolo pátranie v piatok pozastavené kvôli nepriaznivým poveternostným podmienkam.
„Záchranný tím oznámil, že pomocou záberov z dronov zaznamenal niekoľko (ďalších) tiel horolezcov,“ uviedla regionálna vláda.
„Záchranná operácia prebieha v mimoriadne náročnom teréne a vo vysokohorských poveternostných podmienkach pod vedením pakistanskej armády v spolupráci s miestnymi vysokohorskými horolezcami a záchranármi,“ uvádza sa ďalej vo vyhlásení.
Broad Peak je 12. najvyšší vrch sveta. Nachádza sa v pohorí Karakoram v severnom Pakistane a je považovaný za jednu z najnáročnejších a technicky najťažších osemtisícoviek. Prvýkrát naň v roku 1957 vystúpila rakúska expedícia.