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Záchranári pokračujú v pátraní po skupine nezvestných horolezcov

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Na snímke záchranársky tím sa pripravuje na odlet z leteckej základne v pakistanskom Skardu na pátraciu akciu po horolezcoch, ktorí sú nezvestní po zosuve lavíny na pakistanskej hore Broad Peak 31. júla 2026. Foto: TASR/AP

Lavína sa zosunula vo štvrtok na vrchu Broad Peak (8047 m) v pohorí Karakoram.

Autor TASR
Islamabad 1. augusta (TASR) - Pakistanské záchranné tímy v sobotu obnovili pátranie po siedmich horolezcoch, ktorí sa stratili vo vysokohorských oblastiach po tom, čo ich na jednom z najvyšších vrcholov sveta zasiahla silná lavína. Záchranárom sa doteraz podarilo nájsť pozostatky troch horolezcov. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.

Lavína sa zosunula vo štvrtok na vrchu Broad Peak (8047 m) v pohorí Karakoram. Následne sa prerušil kontakt s desaťčlennou medzinárodnou expedíciou pod vedením renomovaného britsko-nepálskeho horolezca Nirmala Purdžu, ktorý je naďalej nezvestný.

Medzi nájdenými, ktorých vrtuľník dopravil do nemocnice na formálnu identifikáciu, bola Američanka, Ománčanka a jeden Nepálčan, uviedla regionálna vláda vo vyhlásení zverejnenom v piatok večer.

Polícia v horskom regióne Gilgit-Baltistan uviedla, že vysokohorskí nosiči a záchranné tímy v sobotu opäť spustili záchranné operácie po tom, čo bolo pátranie v piatok pozastavené kvôli nepriaznivým poveternostným podmienkam.

„Záchranný tím oznámil, že pomocou záberov z dronov zaznamenal niekoľko (ďalších) tiel horolezcov,“ uviedla regionálna vláda.

„Záchranná operácia prebieha v mimoriadne náročnom teréne a vo vysokohorských poveternostných podmienkach pod vedením pakistanskej armády v spolupráci s miestnymi vysokohorskými horolezcami a záchranármi,“ uvádza sa ďalej vo vyhlásení.

Broad Peak je 12. najvyšší vrch sveta. Nachádza sa v pohorí Karakoram v severnom Pakistane a je považovaný za jednu z najnáročnejších a technicky najťažších osemtisícoviek. Prvýkrát naň v roku 1957 vystúpila rakúska expedícia.
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