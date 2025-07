Záchranári v USA pozastavili pátranie po nezvestných pre riziko záplav

Austin 13. júla (TASR) - Záchranné zložky v nedeľu dočasne odvolali pátranie po osobách, ktoré sa stratili pri ničivých záplavách v centrálnej oblasti amerického štátu Texas. Urobili tak pre nové varovania pred dažďami, ktoré by mohli spôsobiť ďalšie povodne. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AP.



Podľa amerických médií a miestnych úradov si povodne v strednej časti Texasu vyžiadali už najmenej 129 obetí. Šerif Larry Leitha iba v okrese Kerr vo štvrtok potvrdil 95 mŕtvych vrátane 36 detí. Viac než 170 ľudí je naďalej nezvestných. Povodne zasiahli americký štát 4. júla a odplavili viaceré domy či autá.



Predstavitelia hasičského zboru v meste Ingram nariadili záchranným posádkam evakuovať koridor rieky Guadalupe v okrese Kerr, pričom varovali pred vysokým rizikom prívalových povodní.



Národný meteorologický úrad vydal varovanie, že hladina rieky Guadalupe by mohla pre intenzívne zrážky do nedeľného popoludnia stúpnuť o 4,6 metra. „Viaceré vedľajšie cesty a mosty sú už zaplavené a veľmi nebezpečné,“ oznámil úrad vo varovaní.



Česká republika pred tým v nedeľu vyslala do Texasu 16-členný špeciálny záchranný tím, takzvaný USAR. „Cieľom misie je posilniť americké záchranné zložky pri pátraní po nezvestných osobách. Český tím bude zároveň jediným zahraničným tímom, ktorý v tejto súvislosti zamieri do USA,“ uviedla hovorkyňa Generálneho riaditeľstva HZS ČR Lucie Pipiš. Hovorkyňa Hasičského záchranného zboru Klára Ochmanová uviedla, že dĺžka nasadenia českých hasičov bude závisieť od aktuálnej situácie v zasiahnutých oblastiach.