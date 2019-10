DRÁMA: Záchranári sa z hlbokého vrtu pokúšajú vyslobodiť chlapca

Naí Dillí 28. októbra (TASR) - Záchranári v indickom štáte Tamilnádu pokračovali v pondelok v rozsiahlej operácii s cieľom vyslobodiť dvojročného chlapca, ktorý pred štyrmi dňami spadol do nepoužívaného čerpacieho vrtu. Informovala o tom agentúra DPA.



Chlapec, ktorého identifikovali ako dvojročného Sudžíta Wilsona, do vrtu spadol, keď sa vo štvrtok večer hral s kamarátmi. Pôvodne sa nachádzal v hĺbke desať metrov, ale neskôr klesol nižšie a v súčasnosti je viac ako 25 metrov hlboko.



"Vzhľadom na to, že počiatočné pokusy vytiahnuť ho pomocou lana zlyhali, od soboty hĺbime približne meter širokú jamu paralelnú s vrtom. Práce postupujú pomaly, pretože musíme vŕtať cez 30 stôp (9,1 metra) hrubú skalu a pokúsiť sa k nemu dostať cez horizontálny priechod. Celá operácia môže trvať ešte 12 alebo viac hodín," uviedla šéfka regionálnych záchranárov Rekha Nambiarová.



Miestne úrady tiež nevedia, aký hlboký je vrt, do ktorého chlapec spadol. Podľa odhadov by sa jeho dno mohlo nachádzať v hĺbke 180-300 metrov.



"Bohužiaľ, vzhľadom na to, že skĺzol nižšie, ponorený v blate. Pomocou kamery vidíme len jeho dlaň a prsty. Dúfame len, že našiel nejakú vzduchovú bublinu... situácia je zlá, ale robíme, čo môžeme, dodala Nambiarová.