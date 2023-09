Záchranári stále pátrajú po preživších v zaplavených oblastiach Líbye

Ženeva 15. septembra (TASR) - Záchranári dúfajú, že v povodňami zasiahnutých oblastiach na východe Líbye sa im podarí nájsť preživších. Uviedla to v piatok líbyjská pobočka Medzinárodnej federácie spoločností Červeného kríža a Červeného polmesiaca (IFRC). TASR správu prevzala z agentúry AFP.



Rozsiahle povodne v prístavnom meste Darna spôsobila búrka Daniel, ktorá sa východnou časťou Líbye prehnala v nedeľu. V dôsledku búrky sa tam pretrhli dve neďaleké priehrady.



Záplavy si v Darne vyžiadali dovedna 11.300 obetí a ďalších 10.100 osôb je nezvestných, informovala vo štvrtok IFRC. Podľa šéfa líbyjskej pobočky tejto humanitárnej organizácie Tamera Radana stále existuje nádej, že záchranári nájdu v sutinách preživších.



Civilisti boli z Darny evakuovaní a prístup do mesta majú len záchranárske tímy, napísala agentúra AP s odvolaním na miestne úrady.



Svetová meteorologická organizácia (WMO) vo štvrtok upozornila, že väčšine úmrtí spôsobených ničivými záplavami v Líbyi sa dalo zabrániť, ak by tamojšie systémy včasného varovania a krízového riadenia fungovali správne.



Námestník generálneho tajomníka OSN pre humanitárne záležitosti Martin Griffiths v piatok povedal, že rozsah škôd spôsobených povodňami v Líbyi nie je jasný, keďže je táto severoafrická krajina rozdelená medzi dve súperiace frakcie.



V Líbyi panuje chaos od povstania v roku 2011, pri ktorom zvrhli a zabili dlhoročného diktátora Muammara Kaddáfího. Krajina je rozdelená medzi tzv. vládu národnej jednoty sídliacu v hlavnom meste Tripolis na západe, ktorá má podporu OSN, a súperiacu vládu na východe. Obe strany sa opierajú o podporu viacerých miestnych ozbrojených skupín, ako aj regionálnych a svetových mocností.