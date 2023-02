Záchranári v Grécku našli telo aj druhého pilota zrútenej stíhačky

Atény 1. februára (TASR) - Grécki záchranári v stredu našli telo druhého pilota stíhačky F-4, ktorá sa v pondelok zrútila do Iónskeho mora západne od pobrežia Grécka. TASR správu prevzala z agentúry AP, ktorá sa odvolala na miestne úrady.



Dvojmiestna stíhačka havarovala počas cvičného letu a do mora sa zrútila 46 kilometrov od vojenského letiska v mestečku Andravida na polostrove Peloponéz, uviedli grécke vzdušné sily.



Krátko po havárii záchranári našli telo 29-ročného pilota a po jeho 31-ročnom kolegovi naďalej pátrali. Do pátrania boli zapojené záchranárske helikoptéry, plavidlá pobrežnej stráže i potápači gréckeho námorníctva.



Podrobnosti o cvičnom lete ani o nájdení tiel oboch pilotov predstavitelia gréckych vzdušných síl neuviedli. Podľa štátnej televízie išlo o nácvik leteckých manévrov v nízkej výške.



Stíhačky F-4 (Phantom) americkej výroby patria k najstarším lietadlám v gréckej armáde, uviedla agentúra AFP. Grécka vláda kúpila prvé kusy týchto stíhačiek ešte v roku 1974.