Záchranári v Indii pátrajú po ôsmich ľuďoch uviaznutých v tuneli

Naí Dillí 23. februára (TASR) - Pátracie tímy v indickom štáte Telangana v nedeľu pracovali na záchrane ôsmich robotníkov, ktorí pravdepodobne uviazli v zavlažovacom tuneli po tom, ako sa počas výstavby zrútil, informovali tamojší úradníci. TASR o tom píše podľa správy agentúry AFP.



K incidentu došlo ešte v sobotu po tom, ako náhly prítok vody a zeminy spôsobil prepadnutie časti tunela. Pracovníkom v blízkosti tunelového raziaceho stroja sa podarilo uniknúť, no ďalších osem robotníkov v blízkosti vchodu pravdepodobne uviazlo vo vnútri, vyhlásili indické orgány.



"Je to nešťastná udalosť, ale sme odhodlaní dostať ich bezpečne von," povedal novinárom štátny minister pre zavlažovanie N. Uttam Kumar Reddy.



Do záchranných prác sa v sobotu večer zapojili aj indické národné sily pre riešenie katastrof. Podľa správ tamojších úradov zostal ventilačný systém tunela funkčný a naďalej zabezpečoval prísun kyslíka uviaznutým pracovníkom.



Indické médiá informovali, že na úspešnú lokalizáciu a následnú evakuáciu pracovníkov bude najprv potrebné odčerpať vodu z tunela a odstrániť trosky.