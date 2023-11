Záchranári v Indii razia posledný úsek šachty na záchranu robotníkov

Naí Dillí 22. novembra (TASR) – Záchranári v stredu prerazili už tri štvrtiny dĺžky šachty k 41 robotníkom, ktorí sú od 12. novembra uväznení v zrútenom cestnom tuneli v štáte Uttarákhand v Indii. Zvyšuje sa tak nádej, že sa blíži záverečná fáza záchrannej akcie. TASR o tom informuje na základe správ agentúr AFP a Reuters.



"Práce pokračujú rýchlym tempom," vyhlásil premiér štátu Uttarákhand Puškar Singh Dhámí a dodal, že záchranári prerazili už 45 v najmenej 57 metrov hrubej vrstve zeme, betónu a trosiek, ktoré tunel zavalili.



"Ak sa nevyskytne žiadna prekážka, ešte dnes v noci alebo zajtra to môže byť úspešne za nami," vyhlásil ministerský pracovník Mahmúd Ahmad, ktorý na operáciu dohliada.



Vláda v stredu podľa Reuters tiež vyhlásila, že Indický národný diaľničný úrad (NHAI) vykoná inšpekciu viac než dvoch desiatok budovaných tunelov. Z nich 12 sa nachádza v štáte Himáčalpradéš, šesť v štáte Džammú a Kašmír, a zvyšné tunely sú v iných štátoch vrátane Uttarákhandu.



Záchranári pokračujú v pôvodnom pláne preraziť zával pomocou oceľového potrubia s priemerom 90 centimetrov, ktorým plánujú robotníkov vytiahnuť do bezpečia. Tieto práce minulý piatok na niekoľko dní pozastavili, pretože sa počas nich ozvalo pukanie, ktoré naznačovalo, že by mohol nastať ďalší zával.



Alternatívou bolo prerazenie 89-metrovej šachty zhora, tá si však vyžadovala vybudovanie približne 1200 metrov dlhej prístupovej cesty pre ťažkú techniku. Záchranári na zvolenom úseku vyklčovali stromy, no neskôr sa rozhodli od plánu upustiť, pretože si vyžadoval vŕtanie zhora v blízkosti miesta, ktoré sa už predtým zrútilo.



Tunel, v ktorom robotníci pracovali, má po dostavaní prepojiť hinduistické pútnické mestá Uttarkaši a Jamunotri. Ide o súčasť projektu indickej vlády na zlepšenie dopravného spojenia v oblasti pri hraniciach s Čínou. Odborníci už vopred varovali pred možným zosuvom pôdy v dôsledku nestabilného geologického podložia a rozsiahlej výstavby v tejto oblasti.