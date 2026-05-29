Piatok 29. máj 2026
Záchranári v Laose vyslobodili muža uviaznutého v jaskyni

Na videosnímke miestni obyvatelia, ktorí uviazli a boli nájdení v zatopenej jaskyni v provincii Xaisomboun v Laose v stredu 27. mája 2026. Foto: TASR/AP

Autor TASR
Vientian 29. mája (TASR) - Záchranárom v Laose sa v piatok podarilo vyslobodiť jedného zo siedmich ľudí, ktorí na viac než týždeň uviazli jaskyni v centrálnej časti krajiny. Informoval o tom thajský záchranný tím v príspevku na sociálnych sieťach. TASR o tom píše podľa správy agentúr AFP.

Skupina siedmich miestnych obyvateľov vstúpila do opustenej bane v provincii Xaisombou asi 125 kilometrov severovýchodne od hlavného mesta Vientian ešte 19. mája s cieľom hľadať tam zlato. Hustý dážď však vyvolal povodeň a stúpajúca voda zablokovala vchod do jaskyne.

Piatich z nich v stredu našli živých, ako schúlení sedia v úzkej šachte asi 300 metrov od vchodu do jaskyne. Zvyšní dvaja ľudia sú naďalej nezvestní.

Jedna osoba sa dostala z jaskyne bezpečne von,“ uviedol v piatok v samostatnom príspevku na Facebooku člen thajského záchranného tímu. „Zhodnotíme stav ďalších štyroch a zajtra budeme hľadať zvyšných dvoch,“ dodal.
