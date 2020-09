Záchranári z lode Alan Kurdi vytiahli zo Stredomoria 133 migrantov

Káhira/Hamburg 20. septembra (TASR) - Nemecká humanitárna organizácia Sea-Eye v sobotu oznámila, že jej záchranná loď Alan Kurdi vyzdvihla z vôd Stredozemného mora 133 migrantov pokúšajúcich sa dostať do Európy. Informovala o tom v nedeľu agentúra DPA.



Posádka najprv vytiahla 114 osôb z nafukovacieho člna a drevenej loďky. Medzi nimi bolo osem detí a osem žien, jedna z nich tehotná.



Pri neskoršej operácii vytiahli záchranári z lode Alan Kurdi z mora 19 ľudí, plaviacich sa na rybárskom člne. Medzi týmito osobami boli štyri ženy a desať detí.



Celkový počet jedincov vyzdvihnutých na palubu v Nemecku registrovaného plavidla tým dosiahol 133, napísala organizácia Sea-Eye na Twitteri.



Do Európy sa cez Stredozemné more od januára tohto roka dostalo viac ako 43.000 migrantov, uviedla začiatkom septembra vo svojej štatistike Organizácia Spojených národov.



Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM) odhaduje, že tento rok počas nebezpečnej plavby v Stredozemnom mori zahynulo už takmer šesť stoviek migrantov.