Záchranárom sa podarilo nájsť 5 zo 7 ľudí uviaznutých v jaskyni
Na akcii sa podieľajú aj viacerí potápači.
Autor TASR
Vientian 27. mája (TASR) - Záchranárom v Laose sa v stredu podarilo nájsť päť zo siedmich ľudí, ktorí na viac ako týždeň uviazli v jaskyni v centrálnej časti krajiny. Dvaja ďalší sú stále nezvestní. TASR o tom informuje podľa agentúr AFP a AP.
„Našli sme päť ľudí živých a všetci sú v poriadku. Stále hľadáme ďalších dvoch,“ uviedla na sociálnej sieti miestna záchranárska organizácia. Rovnakú správu potvrdili aj asistujúci thajskí záchranári.
Skupina siedmich miestnych obyvateľov vstúpila do opustenej bane v provincii Xaisombou asi 125 kilometrov severovýchodne od hlavného mesta Vientian ešte 19. mája s cieľom hľadať tam zlato. Hustý dážď však vyvolal povodeň a stúpajúca voda zablokovala vchod do jaskyne.
Záchranná operácia bola mimoriadne náročná a záchranári na sociálnych sieťach uviedli, že prácu im sťažovali náročný horský terén, silný dážď a podmienky v jaskyni.
Na akcii sa podieľajú aj viacerí potápači, ktorí v roku 2018 v severnom Thajsku našli mládežnícky futbalový tím uviaznutý v jaskyni viac ako dva týždne.
Jedným z nich je fínsky potápač Mikko Paasi. V stredu uviedol, že záchranári museli vo vnútri jaskyne „prekonať stovky metrov úsekov s neustálymi prekážkami, záplavovou vodou, rizikom zrútenia a možným znečistením ovzdušia“. Uviaznutej skupine teraz podľa jeho slov prinesú zásoby, aby nabrali silu a boli schopní jaskyňu opustiť. Proces podľa neho bude náročný, i keď sú všetci uviaznutí zdraví a v dobrej nálade.
Thajskí záchranári na sociálnych sieťach zverejnili video zo záchrannej akcie. Zábery zachytávajú moment, keď sa potápači vynorili z vody a našli uviaznutú skupinu. Na záberoch sedeli na skale obklopenej vodou, pričom každý z nich mal na hlave čelovku.
