Záchranárom sa podarilo vyslobodiť uviaznutú jaskyniarku Pianovú

Rím 18. decembra (TASR) - Záchranárom sa v stredu ráno podarilo vyslobodiť 32-ročnú taliansku jaskyniarku Ottaviu Pianovú, ktorá v sobotu počas skúmania doteraz neznámej časti jaskyne Abisso Bueno Fonteno na severe Talianska spadla a uviazla asi päť metrov pod zemou. TASR informuje na základe správ agentúr DPA a AP.



Na záchrannej akcii neďaleko mesta Bergamo sa podieľalo viac než sto záchranárov a technikov a po vyslobodení ženu previezli helikoptérou do nemocnice.



Pianová v dôsledku pádu utrpela viacero zlomenín na tvári, rebrách a kolene, informuje agentúra AP. Miesto, kde uviazla, sa nachádza asi štyri hodiny chôdze od vstupu do jaskyne. Záchranári použili na rozšírenie niektorých úzkych častí jaskyne výbušniny a umožnili tak prechod nosidlám, na ktorých Pianovú následne preniesli.



Záchranári pôvodne predpokladali, že jej vyslobodenie bude pokračovať ďalší deň a pol. Podľa AP počas záchrannej akcie každých 90 minút komunikovali s Pianovou a uisťovali sa, či je v poriadku.



Z tej istej jaskyne ženu už talianske zložky vyslobodzovali aj v júli 2023, pričom záchranná akcia vtedy trvala dva dni. Tentokrát sa Pianová vrátila do jaskyne Abisso Bueno Fonteno na severnom brehu jazera Lago d’Iseo ako členka projektu, ktorého cieľom bolo jaskyňu podrobnejšie preskúmať a vytvoriť jej presné mapy, informuje DPA.