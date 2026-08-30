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Záchranárov pri Tibete evakuovali; v Nepále vytiahli z trosiek dieťa
Šesťročné dievča pod sutinami strávilo podľa dostupných informácií až 60 hodín.
Autor TASR
Peking/Káthmandu 30. augusta (TASR) - Čínskych záchranárov v blízkosti pohraničného priechodu s Tibetom, ktorý zasiahol smrtiaci bahenný zosuv, v nedeľu evakuovali do bezpečia. Dôvodom bol vznik nového jazera po ďalšom zosuve pôdy, uviedli tamojšie štátne médiá. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
„Monitorovacie drony nasadené v oblasti zaznamenali v sobotu večer zosuv pôdy na horskom svahu, 2,8 kilometra po prúde od pôvodného hradeného jazera Pchu-že-pchu-čchiang Cangpo,“ uviedla štátna televízia s odkazom na už vypustené jazero, ktoré v predchádzajúcich dňoch ohrozovalo záchranné operácie.
„Zosuv vytvoril novú prírodnú hrádzu a v súčasnosti sa tam formuje nové hradené jazero,“ dodala stanica CCTV s tým, že záchranári operujúci v blízkosti pohraničného uzla Kjirong boli presunutí do bezpečnejších oblastí.
Z katastrofou postihnutej oblasti však prichádzajú aj pozitívne správy, uvádza stanica Sky News. V nepálskej obci Timure sa z trosiek zrútenej budovy podarilo zachrániť šesťročné dievča. Pod sutinami strávilo podľa dostupných informácií až 60 hodín.
Príslušníci nepálskej polície začuli krik malej Manishe Tamangovej a v piatok ju vytiahli živú. Polícia následne zverejnila videozáznam zo samotnej záchrany, ako aj zábery, na ktorých sa policajti o dievča starajú a dávajú jej najesť, dodáva Sky News.
„Monitorovacie drony nasadené v oblasti zaznamenali v sobotu večer zosuv pôdy na horskom svahu, 2,8 kilometra po prúde od pôvodného hradeného jazera Pchu-že-pchu-čchiang Cangpo,“ uviedla štátna televízia s odkazom na už vypustené jazero, ktoré v predchádzajúcich dňoch ohrozovalo záchranné operácie.
„Zosuv vytvoril novú prírodnú hrádzu a v súčasnosti sa tam formuje nové hradené jazero,“ dodala stanica CCTV s tým, že záchranári operujúci v blízkosti pohraničného uzla Kjirong boli presunutí do bezpečnejších oblastí.
Z katastrofou postihnutej oblasti však prichádzajú aj pozitívne správy, uvádza stanica Sky News. V nepálskej obci Timure sa z trosiek zrútenej budovy podarilo zachrániť šesťročné dievča. Pod sutinami strávilo podľa dostupných informácií až 60 hodín.
Príslušníci nepálskej polície začuli krik malej Manishe Tamangovej a v piatok ju vytiahli živú. Polícia následne zverejnila videozáznam zo samotnej záchrany, ako aj zábery, na ktorých sa policajti o dievča starajú a dávajú jej najesť, dodáva Sky News.