Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Nedela 30. august 2026Meniny má Ružena
< sekcia Zahraničie

Záchranárov pri Tibete evakuovali; v Nepále vytiahli z trosiek dieťa

.
Na snímke zablatený breh rieky v tibetskom okrese Gjirong na hranici s Nepálom 26. augusta 2026. Foto: TASR/AP

Šesťročné dievča pod sutinami strávilo podľa dostupných informácií až 60 hodín.

Autor TASR
Peking/Káthmandu 30. augusta (TASR) - Čínskych záchranárov v blízkosti pohraničného priechodu s Tibetom, ktorý zasiahol smrtiaci bahenný zosuv, v nedeľu evakuovali do bezpečia. Dôvodom bol vznik nového jazera po ďalšom zosuve pôdy, uviedli tamojšie štátne médiá. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.

Monitorovacie drony nasadené v oblasti zaznamenali v sobotu večer zosuv pôdy na horskom svahu, 2,8 kilometra po prúde od pôvodného hradeného jazera Pchu-že-pchu-čchiang Cangpo,“ uviedla štátna televízia s odkazom na už vypustené jazero, ktoré v predchádzajúcich dňoch ohrozovalo záchranné operácie.

Zosuv vytvoril novú prírodnú hrádzu a v súčasnosti sa tam formuje nové hradené jazero,“ dodala stanica CCTV s tým, že záchranári operujúci v blízkosti pohraničného uzla Kjirong boli presunutí do bezpečnejších oblastí.

Z katastrofou postihnutej oblasti však prichádzajú aj pozitívne správy, uvádza stanica Sky News. V nepálskej obci Timure sa z trosiek zrútenej budovy podarilo zachrániť šesťročné dievča. Pod sutinami strávilo podľa dostupných informácií až 60 hodín.

Príslušníci nepálskej polície začuli krik malej Manishe Tamangovej a v piatok ju vytiahli živú. Polícia následne zverejnila videozáznam zo samotnej záchrany, ako aj zábery, na ktorých sa policajti o dievča starajú a dávajú jej najesť, dodáva Sky News.
.

Neprehliadnite

Černěnko: Pri napĺňaní funkcií moderného štátu sa musíme posunúť ďalej

RADVANSKÝ: Vízia Slovenska do roku 2040 skúma parametre kvality života

SMATANA: O zdravotnom stave ľudí nerozhoduje iba kvalita nemocníc

M. Štefánik: V najhoršom scenári by Slovensko upadlo do špirály úpadku