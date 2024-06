Záchranársky vrtuľník zasahoval pri 2 dopravných nehodách v okolí Brna

Brno 29. júna (TASR) - Záchranársky vrtuľník v sobotu zasahoval pri dvoch rôznych vážnych dopravných nehodách v okolí Brna v Juhomoravskom kraji. Za každej z nich previezol do brnianskej nemocnice jednu osobu. TASR informuje podľa spravodajského servera Novinky.cz.



Vodič osobného vozidla ráno približne o 7.00 h nezvládol riadenie pri odbočke na Lelekovice pri obci Česká, ktorá sa nachádza približne 12 kilometrov severne od Brna. Muža museli zo zdemolovaného auta vyslobodiť hasiči. "Zdravotníci ho na mieste ošetrili a následne ho vrtuľník prepravil na urgentný príjem Fakultnej nemocnice v Brne," uviedla hovorkyňa Zdravotnej záchrannej služby Juhomoravského kraja Michaela Bothová, ktorej vyjadrenia sprostredkoval portál Brňan.cz.



Vrtuľník vzlietol aj popoludní okolo 13:30 h k dopravnej nehode pri obci Vážany nad Litavou, približne 25 kilometrov východne od metropoly Juhomoravského kraja. Jednu osobu prepravil do brnianskej nemocnice. Bothová dodala, že ďalšia osoba so stredne ťažkými zraneniami bola na ošetrenie prevezená vozidlom.



Hovorca polície Pavel Šváb uviedol, že podľa predbežného vyšetrovania obom nehodám predchádzalo nezvládnutie jazdy. V prvom prípade sa auto prevrátilo po tom, čo zišlo z vozovky. Pri Vážanoch vodička narazila do stromy. Jej spolujazdkyňu museli z auta vyslobodiť záchranári.