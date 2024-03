Zachránení migranti hlásili 60 mŕtvych počas plavby Stredozemným morom

Rím 14. marca (TASR) - Migranti zachránení humanitárnou loďou Ocean Viking v centrálnej oblasti Stredozemného mora uviedli, že v ich člne počas plavby zahynulo "najmenej 60 ľudí". Oznámila to vo štvrtok mimovládna organizácia SOS Méditerranée, ktorá má loď Ocean Viking prenajatú. TASR prevzala informácie z talianskej tlačovej agentúry ANSA.



Dvadsaťpäť zachránených po siedmich dňoch na mori povedalo posádke humanitárnej lode, že na plavbu sa vydali z líbyjského pobrežného mesta Záwíja.



"Po troch dňoch sa pokazil motor a čln bol voľne unášaný, bez vody a jedla," uviedla SOS Méditerranée na sociálnej sieti X.



"Preživší vravia, že počas plavby zomrelo najmenej 60 ľudí vrátane žien a najmenej jedného dieťaťa," dodala.



Dvoch z 25 preživších musela talianska pobrežná stráž v noci z paluby lode Ocean Viking previezla do nemocnice na Sicílii, pretože upadli do bezvedomia.