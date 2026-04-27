Zachránili 119 migrantov snažiacich sa dostať do Anglicka po mori
Lille 27. apríla (TASR) - Francúzske pobrežné služby zachránili cez víkend v Lamanšskom prielive viac ako 100 migrantov, ktorí sa snažili preplaviť do Anglicka. Jednu osobu previezli do nemocnice, oznámili v nedeľu miestne úrady. TASR o tom informuje podľa agentúry AFP.
Pri viacerých operáciách v sobotu záchranné tímy na severnom pobreží Francúzska zachránili 119 ľudí, ktorí sa pokúšali dostať cez prieliv, uviedla regionálna námorná prefektúra. Pri jednej zo záchran previezli do nemocnice v Boulogne migranta, ktorý stratil vedomie.
Británia a Francúzsko podpísali vo štvrtok novú trojročnú dohodu o zastavovaní migrantov bez dokladov, ktorí sa vydajú na riskantnú cestu cez Lamanšský prieliv v malých člnoch. Londýn podľa dohody zvýši príspevky na financovanie francúzskych operácií.
V roku 2025 zomrelo pri ceste zo severného pobrežia Francúzska na južné pobrežie Anglicka najmenej 29 migrantov, vyplýva z údajov AFP na základe oficiálnych zdrojov z oboch krajín. Tento rok dosiaľ prišlo o život šesť ľudí.
